Kyle Richards révèle comment sa fille Farrah a caché ses fiançailles

« Je pense que l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire en tant que couple marié est de vous entourer d’autres couples mariés qui réussissent. Le bonheur est contagieux », a déclaré Kyle. « Tous mes amis avec qui je passe du temps en couple sont solides. »

Et cela inclut la sœur de Kyle – et la mère de Paris –Kathy Hilton!

« Cathy et Meule [Hilton] sont un couple incroyable, « Kyle jaillit. » Ils sont ensemble depuis que j’ai 5 ans. Peux-tu le croire? Ils se sont mariés quand j’avais 10 ans ! »

On dirait que Paris et Farrah ont les modèles parfaits pour de grands mariages ! Tout se passe dans la famille Richards-Hilton, après tout.

