Kyle Rittenhouse à LeBron James, « F *** You »

Kyle Rittenhouse dit qu’il n’est plus fan de James Lebron … disant que l’ombre de la star des Lakers envers lui lors de son procès l’a « vraiment » agacé.

« J’ai aimé LeBron », a déclaré le tireur de Kenosha lundi sur The BlazeTV’s « Tu es là » show. » Et puis je me dis : ‘Tu sais quoi, va te faire foutre, LeBron.' »

Si vous l’avez manqué … LBJ moqué Rittenhouse après que le jeune de 18 ans a témoigné avec émotion à la barre lors de son procès pour homicide le mois dernier.

11/11/21

Rittenhouse a refoulé ses larmes tout en expliquant comment la fusillade du 25 août 2020 dans le Wisconsin s’est déroulée … puis il s’est tellement étouffé que le juge a en fait suspendu la procédure judiciaire pendant plusieurs minutes.

LeBron, cependant, ne croyait pas que Rittenhouse avait vraiment des remords ou même pleurait du tout … en écrivant dans un article sur les réseaux sociaux, « Quelles larmes ????? Je n’en ai pas vu. »

Quelles larmes ????? Je n’en ai pas vu. L’homme fait tomber ! Ce garçon a mangé des têtes de citron avant d’entrer dans le tribunal. 🤣🤣🤣 https://t.co/LKwYssIUmD – LeBron James (@KingJames) 11 novembre 2021 @KingJames

« Mec, lâche-le ! » James continua. « Ce garçon a mangé des têtes de citron avant d’entrer dans le tribunal. »

LeBron a également ajouté plusieurs emojis en pleurs à la publication.

Lorsque Rittenhouse a finalement parlé publiquement des commentaires de James – il l’a clairement fait savoir, il méprise maintenant la superstar de la NBA pour tout cela.

« J’étais aussi un fan des Lakers avant qu’il ne dise ça », a déclaré Rittenhouse. « J’étais vraiment énervé qu’il dise ça. »

Comme nous l’avons signalé précédemment, Rittenhouse a été trouvé non coupable de tous les chefs d’accusation dans son cas de tir à Kenosha … et il a été repéré joyeusement en public depuis – tout en gagner des éloges de l’ancien président Donald Trump, qui a qualifié l’adolescent de « gentil jeune homme ».