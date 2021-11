Kyle Rittenhouse affirme que des photos de lui et des membres de Proud Boy ont été montées par son ancien avocat

Kyle Rittenhouse est maintenant en tournée de réhabilitation d’image. Il le fait pourtant sur les réseaux médiatiques conservateurs. Cela garantit qu’on ne lui posera pas de questions difficiles.

Image Via le bureau du procureur de Kenosha

Ce soir, l’adolescent parlera à Ashleigh Banfield de NewsNation. Dans un clip partagé avant l’interview, Banfield pose des questions sur une photo de lui posant avec Proud Boys.

L’animateur demande : « Vous avez déclaré que vous n’êtes pas raciste, mais il y a des séquences vidéo de vous utilisant des signes de la main qui sont utilisés par des groupes qui sont considérés comme beaucoup de suprémacistes blancs. Pourquoi vous êtes-vous associé à des membres de groupes comme les Proud Boys ? Pourquoi avez-vous utilisé des signes de la main qui sont généralement associés à la suprématie blanche ? »

« C’est une bonne question », a répondu Rittenhouse. « Je ne savais pas que le signe de la main OK était un symbole de suprématie blanche, tout comme je ne savais pas que ces personnes dans le bar étaient des Proud Boys. Ils ont été montés par mon ancien avocat, qui a été licencié à cause de ça, pour m’avoir mis dans des situations comme ça avec des gens avec qui je ne suis pas d’accord. Si j’avais su qu’ils étaient des Proud Boys, j’aurais dit absolument non.

Rittenhouse a confirmé plus tard qu’il parlait de l’ancien avocat John Pierce.

Voir un extrait de l’interview ci-dessous, avec l’aimable autorisation de NewsNation :

