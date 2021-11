Kyle Rittenhouse, l’adolescent au centre d’un procès pour meurtre très médiatisé, apparaîtra sur « Tucker Carlson Tonight » pour sa première interview après son acquittement.

Rittenhouse, qu’un jury a déclaré non coupable des cinq chefs d’accusation, rencontrera Tucker Carlson de Fox News pour une interview exclusive diffusée le 22 novembre à 20 h 00 / HE.

TUCKER CARLSON : LES MÉDIAS ET LES BIG TECH ONT MENTI À PROPOS DE L’AFFAIRE KYLE RITTENHOUSE – VOICI LA VÉRITÉ

Rittenhouse apparaîtra également dans un documentaire « Tucker Carlson Originals » sur Fox Nation dont la première sera en décembre.

Le documentaire comprendra des parties supplémentaires de l’interview ainsi qu’un accès exclusif aux coulisses de Rittenhouse et de son équipe de défense.

Kyle Rittenhouse met sa main sur son visage après avoir été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le vendredi 19 novembre 2021. Le jury est revenu avec son verdict après près du 31/ 2 jours de délibération. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool) (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

Rittenhouse a été accusé du meurtre de deux personnes et d’en avoir blessé une autre au milieu des émeutes qui ont eu lieu à Kenosha, dans le Wisconsin, à la suite de la fusillade de Jacob Blake impliquant la police.

La défense au procès a fait valoir que Rittenhouse agissait en état de légitime défense.

Le jeune de 18 ans a choqué la nation lorsqu’il a comparu à la barre des témoins et a partagé ses souvenirs des événements qui ont conduit à la fusillade meurtrière.