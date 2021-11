Kyle Rittenhouse avait l’obligation morale de protéger Kenosha

Malgré son acquittement, la gauche continue de salir Kyle Rittenhouse en tant que suprémaciste blanc assoiffé de sang, jouant « Call of Duty ». Mais si vous étiez dans la ville de Kenosha, comme je l’étais, lorsque les émeutes ont éclaté, vous sauriez que Rittenhouse n’était pas un justicier voyou. Il était l’un des nombreux hommes courageux de Kenoshan qui ont pris les armes pour protéger leurs familles, leurs entreprises et leur ville bien-aimée lorsque le gouvernement n’a pas réussi à le faire.

En effet, malgré des appels désespérés à l’aide, le gouverneur Tony Evers a refusé de déployer un nombre suffisant de gardes nationaux pour protéger la ville des émeutiers brandissant des armes et des tirs. Après 24 heures de réception de demandes d’aide, Evers avait toujours envoyé moins de troupes à Kenosha qu’à Milwaukee lors de la finale NBA. Les forces de l’ordre locales ont été rapidement débordées.

Au cours de la deuxième nuit d’émeutes, des flots d’émeutiers professionnels hors de l’État de Black Lives Matter et d’Antifa avaient envahi la ville. À l’époque, j’avais écrit que Kenosha ressemblait à « quelque chose que je n’avais vu que sur des photographies de pays déchirés par la guerre ».

Largement dépassées en nombre, les forces de l’ordre ne disposaient que d’effectifs suffisants pour protéger les bâtiments publics du centre-ville. « Ils étaient tellement occupés là-bas à sauver leur palais de justice, qu’en est-il de ça ? Je suis aussi un contribuable », a déclaré Sam, un immigrant indien qui possède un concessionnaire automobile familial incendié dans le centre-ville de Kenosha, à deux pâtés de maisons du palais de justice.

«Je suis aussi une minorité. Je suis une personne brune. Je n’ai rien à voir avec ça », a déclaré Sam. Les 17 personnes employées par Sam ont toutes perdu leur emploi « pour rien ». Sam a perdu « chaque centime » qu’il avait ces derniers jours. pic.twitter.com/VUN08gImg3 – Le fédéraliste (@FDRLST) 29 août 2020

Evers a regardé des voyous et des incendiaires détruire des entreprises et terroriser les Kenoshans pendant encore 48 heures avant d’accepter à contrecœur d’accepter l’aide du président Trump et du gouvernement fédéral. Il a laissé Kenosha brûler parce qu’il pensait pouvoir imputer les troubles à Trump et améliorer la fortune politique du Parti démocrate lors de l’élection présidentielle de 2020.

Lorsque le feu politique s’est plutôt tourné contre lui, il a finalement changé de cap, mais pour de nombreux habitants, il était trop tard. « Le gouverneur Evers a un énorme sentiment d’urgence pour les mandats de masque, mais lorsque notre ville brûle, il n’avait aucun sentiment d’urgence », a déclaré Kimberly Warner, une mère célibataire qui possède deux entreprises au centre-ville de Kenosha. « Il a laissé notre ville souffrir et brûler.

L’inaction d’Evers a entraîné des dommages matériels de 50 millions de dollars qui ont touché 100 entreprises, dont 40 ont été définitivement fermées.

C’est face à toutes ces destructions et troubles que Rittenhouse a décidé de défendre sa communauté – oui, contrairement à ce que les hacks de MSNBC et CNN veulent vous faire croire, Kenosha est la communauté de Kyle. Aux heures du jour de la nuit fatidique qui a changé sa vie, Rittenhouse s’est porté volontaire pour nettoyer les graffitis BLM d’un lycée local. Cette nuit-là, il a expliqué à un journaliste pourquoi il était à Kenosha – pour offrir une assistance médicale et être prêt à « courir[] en danger » pour protéger les personnes et les biens.

Rittenhouse n’était pas seul. Quand j’étais à Kenosha, j’ai observé d’innombrables hommes debout avec des battes de baseball, des armes de poing, des fusils semi-automatiques et des fusils de chasse devant leurs entreprises et leurs maisons. En fait, mon désormais fiancé, qui m’accompagnait pendant mon reportage, était également armé. Tu devais l’être.

Chuck, propriétaire d’un magasin de pneus, a passé toutes les nuits des émeutes sur son toit à garder son magasin « avec des armes ». Un Chuck, épuisé mais vigilant, a alors jeté un regard noir sur l’appareil photo de mon iPhone et a dit aux émeutiers : « Venez dans ma boutique et je vais vous faire sauter la tête. »

Chuck a passé toutes les nuits sur son toit à garder son magasin de pneus du centre-ville « avec des armes à feu ». Il pense que les émeutes affecteront les élections de 2020, et il est « pour Trump jusqu’au bout ». Aux émeutiers, il dit : « Venez dans ma boutique et je vous exploserai la tête. » pic.twitter.com/5oFvKgj2c5 – Le fédéraliste (@FDRLST) 28 août 2020

L’un des plus grands exemples de bravoure pendant les émeutes était Robert Cobb, un homme de longue date de 70 ans à Kenosha qui a été sauvagement battu par des émeutiers du BLM. Cobb a vu des pillards voler la Fraternité danoise centenaire et ne pouvait tout simplement pas rester les bras croisés.

Il a essayé de tenir la horde de criminels à distance avec un extincteur, espérant les forcer à retirer leurs masques afin qu’ils puissent être identifiés plus tard. Les émeutiers l’ont attaqué sournoisement, laissant Cobb avec une mâchoire cassée à trois endroits, un œil enflé et des points de suture à une blessure à la tête. « Il essayait de défendre son immeuble et ils l’ont foutu en l’air ! » le vidéaste a sangloté dans un clip qui a capturé l’agression.

Les démocrates dans les médias d’entreprise veulent vous faire croire que les citoyens non seulement ne devraient pas s’armer pour défendre leurs communautés, mais qu’ils ne peuvent pas le faire légalement. Ne vous y trompez pas, ce mensonge vise à justifier l’attaque continue des démocrates contre le droit du peuple américain à porter des armes. En vertu du deuxième amendement, les citoyens de Kenosha étaient entièrement justifiés et légalement autorisés à se protéger et à protéger leur ville natale, en particulier parce que les forces de l’ordre ne le pouvaient pas.

Plus important encore, il était du devoir moral de Rittenhouse et de tous les hommes valides de plus de 16 ans de défendre Kenosha contre les vandales, les pillards et les incendiaires qui détruisaient la ville.

C’est pourquoi les démocrates et leurs alliés dans les médias veulent vous faire croire que Rittenhouse et les autres Kenoshans qui se sont défendus sont des suprémacistes blancs meurtriers. Ces braves citoyens et leur « masculinité toxique » représentent une menace existentielle pour les visées autoritaires de la gauche. Ils ne peuvent tout simplement pas permettre aux Américains moyens de croire qu’ils peuvent exercer leur droit de porter des armes et de se protéger sans la permission du gouvernement.

Rittenhouse s’est retrouvé pris dans le chaos. Des preuves vidéo le montraient se défendant avec un fusil semi-automatique contre des criminels condamnés en colère, brandissant des armes à feu, des émeutes et des violeurs d’enfants. Rittenhouse a finalement abattu deux hommes et en a blessé un autre, dans ce qui a maintenant été jugé par un jury comme un acte de légitime défense.

« Je n’avais pas l’intention de les tuer. J’avais l’intention d’arrêter les gens qui m’attaquaient », a déclaré Rittenhouse. « J’ai fait ce que j’avais à faire pour arrêter la personne qui m’attaquait. » La vérité, c’est que Rittenhouse aurait pu être n’importe lequel de mes compatriotes du Wisconsin cette nuit-là. La ville était en flammes et l’État avait abdiqué sa responsabilité de protéger ses citoyens. Face à cette crise, Rittenhouse a fait ce qu’il avait à faire.

Les émeutes de Kenosha ont montré à l’Amérique que vous n’avez pas à trembler de peur comme les gens de Portland et de Chicago. Les Kenoshans ont refusé d’être des victimes impuissantes lorsque des agitateurs marxistes et raciaux sont descendus dans leur ville. Des hommes comme Rittenhouse ont essayé de défendre leur ville natale. Pour cela, ils devraient être félicités comme les héros qu’ils sont.

Evita Duffy est stagiaire à The Federalist, co-fondatrice du Chicago Thinker et senior à l’Université de Chicago. Suivez-la sur Twitter à @evitaduffy_1