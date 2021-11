Kyle Rittenhouse déchire le procureur : « Il voulait se faire un nom »

Kyle Rittenhouse a déclaré à Tucker Carlson de Fox News qu’il pensait que le procureur en chef du Wisconsin dans l’affaire, Thomas Binger, n’était pas intéressé par un verdict équitable, mais plutôt par la renommée ou l’avancement personnel.

Binger, le procureur adjoint du comté de Kenosha, a eu une longue carrière dans le droit, y compris une course infructueuse sur la ligne du Parti démocrate pour le comté de Racine, Wisconsin, procureur de district en 2016, selon The Sun.

Binger, qui a plaidé l’affaire aux côtés du procureur James Kraus, a souvent été réprimandé par le juge Bruce Schroeder lors du procès de Rittenhouse.

Schroeder, qui a été nommé juge par le gouverneur démocrate Patrick Lucey en 1983, a réprimandé Binger pour « s’être effronté » avec lui à un moment donné – ainsi que pour avoir soutenu que le silence post-arrestation protégé par Miranda de Rittenhouse devrait être exploré plus avant.

Rittenhouse a déclaré à « Tucker Carlson Tonight » qu’il y avait un volume « ridicule » de « faute professionnelle » dans son cas.

Le procureur de district adjoint Thomas Binger tient l’arme de Kyle Rittenhouse alors qu’il présente la plaidoirie finale de l’État lors du procès de Kyle Rittenhouse au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le lundi 15 novembre 2021. ((Sean Krajacic/The Kenosha News via AP , Piscine))

« Ils savaient que j’étais innocent mais ils ont quand même décidé de porter ces accusations pour se faire un nom – pour avoir un nom. Ils voulaient ma tête sur leur étagère », a-t-il déclaré.

S’adressant directement à la conduite de Binger, le jeune homme de 18 ans a qualifié le procureur de « personne corrompue qui veut juste se faire un nom et ne pas regarder les faits ».

« J’étais un fan des procureurs, plus maintenant : je pense qu’il y a encore de bons procureurs là-bas. C’est le procureur qui veut se faire un nom, et il est censé dire la vérité et rien que la vérité, mais il a décidé qu’il voulait mentir et essayer de me mettre en prison pour le reste de ma vie pour m’être défendu. »

« C’est une affaire qui n’a rien à voir avec la politique – mais la politique y a été intégrée pour le propre programme des gens », a-t-il ajouté.

Rittenhouse a également critiqué le FBI après que l’opérateur d’un drone à caméra aéroportée qui a capturé des images des incidents de tir a été appelé à témoigner.

Il a crédité son propre avocat, Mark Richards, d’avoir demandé à l’opérateur le numéro de queue de l’avion – afin de pouvoir déposer une demande FOIA selon Rittenhouse – mais que l’équipe de Binger et Kraus s’est opposée à cette question sur la base de ce qu’il décrit comme la réception d’une lettre Touhy du procureur de l’État du Wisconsin.

KENOSHA, WISCONSIN – 10 NOVEMBRE: Le juge Bruce E. Schroeder réprimande le procureur de district adjoint Thomas Binger lors du procès de Kyle Rittenhouse au palais de justice du comté de Kenosha le 10 novembre 2021 à Kenosha, Wisconsin. Schroeder a pris une motion en délibéré, pour un procès en raison d’une inconduite du procureur. (Photo de Mark Hertzberg-Pool/.) (Photo de Mark Hertzberg-Pool/.)

En raison de la lettre Touhy, « nous n’avons pas pu lui demander le numéro de queue afin que nous puissions soumettre nos demandes FOIA – qui font toujours l’objet d’un appel en ce moment afin que nous puissions obtenir la version complète de cette nuit sur la vidéo du drone », Rittenhouse a déclaré à l’hôte Tucker Carlson.

« [The federal witness] ne nous donnerait pas le numéro de queue. Nous n’avons pas pu lui demander quel est le numéro de la queue. »

Rittenhouse a ajouté que le gouvernement a affirmé qu’un autre de ses avocats, Natalie Wisco, aurait reçu les informations de Touhy, mais qu’en réalité l’avocat ne l’a pas fait.

« Cela a disparu comme par magie de son courrier électronique. L’État a déclaré l’avoir envoyé par courrier électronique, mais nous ne l’avons jamais reçu », a déclaré Rittenhouse.