Kyle Rittenhouse devrait poursuivre Joy Reid

Joe Concha, un contributeur de Fox News et chroniqueur pour The Hill, a réagi par un avertissement à une supercoupe diffusée sur Fox de MSNBC Joy Reid claquer Kyle Rittenhouse. Concha a fait valoir que les membres des médias, Reid en particulier, « devraient prendre un avocat » parce que Rittenhouse « a une bonne chance de gagner » s’il poursuit pour diffamation.

Dans le segment, sur L’histoire avec Martha McCallum de Fox News, une supercoupe de Reid a montré à l’animateur du câble des choses comme « Si vous voulez savoir pourquoi la théorie critique de la race existe, ne cherchez pas plus loin que le procès de Kyle Rittenhouse » et « ce ressemble à ces cas dans les années 1950 où il était dedans et dehors, dedans et dehors, dedans et dehors rapidement. Un homme blanc tue quelqu’un. Entrée et sortie rapides.

Concha a réagi en disant :

C’était la pièce A, B, C, D et E juste là. Le prochain chapitre de l’histoire de Kyle Rittenhouse est probablement de multiples poursuites en diffamation contre non seulement plusieurs médias, mais aussi MSNBC en particulier et une animatrice nommée Joy Reid, que nous avons eu le plaisir d’entendre.

Il a poursuivi « en ce qui concerne Mme Reid et plusieurs contributeurs qualifiant Rittenhouse de raciste, de suprémaciste blanc et, surtout, coupable jusqu’à preuve du contraire… J’ai quatre mots pour vous : » Covington catholique Nicholas Sandmann « – qui a poursuivi CNN pour quoi, 275 millions de dollars, et les a forcés à s’installer.

Concha a ensuite déclaré « vous verrez le même genre de chiffres » si Rittenhouse décide de poursuivre. Il a ensuite énuméré les dirigeants politiques qui, à son avis, devraient également se préparer à un procès de Rittenhouse – y compris le président Joe Biden, qui a inclus des images de Rittenhouse dans une vidéo de campagne critiquant « les suprémacistes blancs et les milices ».

Concha a conclu : « Compte tenu de la préséance de Covington Catholic, [Rittenhouse] a un bon coup pour gagner ou régler très probablement.

Ancre de renard Martha McCallum d’accord avec Concha, ajoutant: « Oui. Nicholas Sandmann lui-même a dit qu’il espère que Kyle fera ce qui est juste en ripostant et en protégeant son nom.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com