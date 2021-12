Kyle Rittenhouse dit « Probablement pas la meilleure idée » d’aller à Kenosha [VIDEO]

Kyle Rittenhouse, qui a récemment été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation, est maintenant devenu une célébrité par la droite. Les congressistes les plus extrêmes, sans surprise, veulent l’embaucher comme stagiaire.

KENOSHA, WISCONSIN – 15 NOVEMBRE: Kyle Rittenhouse écoute les avocats et le juge parler des instructions au jury au palais de justice du comté de Kenosha. L’officier a tiré sept fois dans le dos sur Jacob Blake lors de son arrestation en août 2020. Rittenhouse, d’Antioch, dans l’Illinois, avait 17 ans au moment de la fusillade et était armé d’un fusil d’assaut. Il fait face à des chefs d’accusation d’homicide et de tentative d’homicide. (Photo de Sean Krajacic-Pool/.)

Et depuis l’annonce du verdict, l’adolescente est fréquemment apparue dans les médias de droite. Son interview la plus récente était avec The Blaze. À ce moment-là, il a dit aux hôtes qu’il n’aurait peut-être jamais dû faire le voyage.

« Le recul étant de 20/20 », a déclaré Rittenhouse aux hôtes, « probablement pas la meilleure idée d’y aller. Je ne peux pas changer ça, mais je me suis défendu et c’est ce qui s’est passé.

L’adolescent a poursuivi: « Tout le monde devrait pouvoir se défendre. Je pense que c’est un droit donné par Dieu, le droit à l’autodéfense. C’est ce qui était jugé dans le Wisconsin, le droit à la légitime défense.

La mère de la « vigilante », Wendy, a récemment avancé un argument similaire. Elle a déclaré à CBS : « S’il devait tout recommencer, il ne descendrait probablement pas à Kenosha. La nature de Kyle est d’aider les gens.

Regardez le flux ci-dessous, gracieuseté de The Blaze:

