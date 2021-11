Kyle Rittenhouse dit qu’il soutient le mouvement BLM dans une interview à Fox News

Dans l’une de ses premières interviews après avoir été acquitté du meurtre de deux personnes et d’en avoir blessé une troisième lors de manifestations à Kenosha, Wisconsin, l’année dernière, Kyle Rittenhouse a déclaré que son cas n’avait « rien à voir avec la race ».

« Cela n’a jamais rien à voir avec la race », a déclaré Rittenhouse à Fox News’ Tucker Carlson. « Cela avait à voir avec le droit à la légitime défense. »

« D’accord », a répondu Carlson.

Kyle Rittenhouse a déclaré que son affaire n’avait « rien à voir avec la race » dans l’une de ses premières interviews après avoir été acquitté vendredi du meurtre de deux personnes et d’en avoir blessé une troisième. (Photo : Mark Hertzberg-Pool/.)

« Je ne suis pas une personne raciste », a affirmé Rittenhouse. « Je soutiens le mouvement BLM. Je soutiens la manifestation pacifique.

L’adolescent de 18 ans apparaîtra cette semaine dans une interview spéciale de Fox News intitulée Tucker Carlson Originals. Une partie de sa transcription a été fournie à Mediaite.

Dans l’aperçu de l’interview, Rittenhouse aborde également le système juridique en disant: «Je pense qu’il doit y avoir un changement. Je crois qu’il y a beaucoup d’inconduite de poursuites, pas seulement dans mon cas, mais dans d’autres cas. C’est juste incroyable de voir à quel point un procureur peut profiter de quelqu’un.

Si vous croyez Kyle Rittenhouse quand il dit qu’il est un partisan du BLM, vous êtes un idiot. – Cal Meacham #Boosted (@MeachamDr) 22 novembre 2021

Rittenhouse avait 17 ans lorsqu’il s’est rendu de son domicile à Antioch, dans l’Illinois, à Kenosha, dans le Wisconsin, pour agir en tant que médecin et protéger une propriété privée l’été dernier lors des manifestations qui ont suivi la fusillade du 23 août par la police. Jacob Blake, un Noir a tiré sept fois dans le dos devant trois de ses enfants.

Rittenhouse n’a aucune formation médicale ou de sécurité.

Comme indiqué précédemment, une vidéo de spectateurs et de drones a capturé la plupart de la chaîne d’événements frénétique qui a suivi : le 25 août 2020, la nuit où il était à Kenosha, armé d’un AR-15, Rittenhouse a tiré et tué Joseph Rosenbaum, 36 ans, lors d’une altercation, puis tué par balle Anthony Huber, 26 ans et blessé Gaige Grosskreutz, maintenant 28.

Rittenhouse s’est ensuite éloigné de la scène, est rentré chez lui dans son État voisin et s’est ensuite rendu.

Les procureurs ont décrit l’adolescent comme un «soldat en herbe» qui était parti à la recherche de problèmes cette nuit fatidique, la personne responsable d’avoir créé une situation dangereuse en pointant son fusil sur les manifestants. Les avocats de la défense ont décrit Rittenhouse comme utile aux forces de l’ordre la nuit de la fusillade. Comme indiqué précédemment, les agents ont laissé Rittenhouse et d’autres personnes armées errer dans les rues de Kenosha malgré un couvre-feu et leur ont donné des bouteilles d’eau, un officier ayant entendu dire par haut-parleur : « Nous vous apprécions les gars. »

Après avoir été reconnu non coupable d’homicide par imprudence au premier degré, d’homicide intentionnel au premier degré et de tentative d’homicide intentionnel au premier degré vendredi, le verdict de Rittenhouse a encore divisé une nation divisée, avec ceux de la gauche politique qui estiment qu’il a provoqué les meurtres avec son présence armée, et ceux de la droite politique qui estiment qu’il a défendu ses droits de deuxième amendement.

Jeri Bonavia, qui dirige le Wisconsin Anti-Violence Effort Educational Fund, un groupe de contrôle des armes à feu, a déclaré au New York Times que l’acquittement de Rittenhouse était une « victoire pour la frange ».

« La grande majorité des Américains ne porteront jamais d’arme à feu en public, mais il y a des gens qui se sentiront enhardis maintenant », a-t-elle déclaré. « C’est une situation dangereuse.

