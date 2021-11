Kyle Rittenhouse était un justicier, pas un héros des droits des armes à feu

Kyle Rittenhouse est jugé pour avoir tiré sur trois personnes, dont deux mortellement, au milieu du chaos des manifestations à Kenosha, Wisconsin à la suite de la fusillade de la police de Jacob Blake. L’adolescent est devenu une cause célèbre dans certains cercles conservateurs, avec sa revendication de légitime défense adoptée par les défenseurs du deuxième amendement, mais Rittenhouse est un héros extrêmement pauvre pour la cause des droits des armes à feu.

Rittenhouse a été accusé d’homicide intentionnel au premier degré, d’homicide imprudent au premier degré et de tentative d’homicide intentionnel au premier degré pour ses actions présumées le soir du 25 août 2020. Selon CNN :

Les événements de cette nuit-là, presque tous capturés sur vidéo, ne sont guère contestés : Rittenhouse, armé d’un fusil de style AR-15, a abattu Rosenbaum – qui poursuivait l’adolescent et lui a lancé un sac en plastique – puis a tiré sur trois autres personnes qui l’ont confronté. Rosenbaum et Anthony Huber ont été tués, et Gaige Grosskreutz a été blessé… Rittenhouse a tiré huit fois avec son fusil au cours des manifestations chaotiques qui ont suivi la fusillade de la police contre Jacob Blake. Il a tiré quatre fois sur Rosenbaum; a tiré à deux reprises sur un inconnu qui a tenté de lui donner un coup de pied ; mortellement abattu Huber, qui l’avait frappé avec une planche à roulettes; et a tiré sur Grosskreutz, armé d’un fusil, dans le bras.

Agé de seulement dix-sept ans au moment de la fusillade, Rittenhouse résidait à Antioch, dans l’Illinois, à environ 30 minutes au sud de Kenosha. Il a déclaré qu’il avait vu sur les réseaux sociaux des vidéos des manifestations à Kenosha devenir incontrôlables et dégénérer en vandalisme, incendie criminel et violence. Il n’avait pas de permis de conduire valide à l’époque.

Lors du contre-interrogatoire de l’accusation, Rittenhouse a admis qu’il savait qu’il n’avait pas légalement le droit de posséder le fusil qu’il a utilisé lors de la fusillade et qu’il avait donné de l’argent à son ami. Dominique Noir acheter l’arme pour lui en mai 2020 et la garder chez le beau-père de Black jusqu’à ce que Rittenhouse ait 18 ans. Le jeune homme a également témoigné qu’il avait choisi ce style d’arme particulier parce qu’il « avait l’air cool ».

Rittenhouse et Black ont ​​rejoint plusieurs autres jeunes hommes qui se sont rendus à Kenosha dans le but déclaré d’aider à défendre la propriété des émeutiers. Rittenhouse avait également travaillé auparavant comme sauveteur et avait participé à un programme de cadets policiers, obtenant une formation en secourisme. Il n’a été embauché par aucun des propriétaires ni invité à venir, mais lorsqu’il a été interviewé en vidéo par The Daily Caller’s Richie McGinnis plusieurs heures avant les fusillades, il a affirmé que son « travail » était de « protéger ce commerce » et « d’aider les gens » :

Donc, des gens se blessent, et notre travail consiste à protéger cette entreprise. Une partie de mon travail est aussi d’aider les gens. S’il y a quelqu’un de blessé, je suis en danger. C’est pour ça que j’ai mon fusil, parce que je dois me protéger, évidemment. J’ai aussi ma trousse médicale.

Des clips vidéo supplémentaires de ce jour ont montré Rittenhouse prétendant être un EMT, une fausse déclaration que le procureur lui a fait admettre qu’il savait qu’elle était fausse.

En plus du propre témoignage de Rittenhouse, son avocat de la défense a appelé plusieurs témoins pour tenter d’établir que Rittenhouse agissait en état de légitime défense.

Sans entrer trop loin dans les mauvaises herbes de la procédure pénale et des règles de preuve, les détails de comment et pourquoi Rittenhouse a obtenu illégalement le fusil, a illégalement conduit sans permis valide à travers les frontières de l’État et s’est volontairement placé au milieu d’une scène de troubles et de violence ne sont pas susceptibles d’annuler ses allégations de légitime défense, et la possibilité qu’il puisse être acquitté d’une ou de plusieurs accusations a déjà provoqué la colère de nombreuses personnes. Il est probable que Rittenhouse puisse convaincre le jury qu’il avait une crainte raisonnable pour sa vie au moins lors de la confrontation initiale avec Rosenbaum, sa première victime par balle, et être tenu pour non coupable légalement.

Cependant, Rittenhouse reste toujours moralement coupable, malgré la façon dont ses actions ont été saluées par un nombre inquiétant de commentateurs, principalement de droite. Fox News’ Greg Gutfeld est l’un des exemples les plus remarquables, allant jusqu’à féliciter Rittenhouse pour avoir fait « ce que le gouvernement aurait dû faire » pour empêcher « ces sacs de saleté violents et dégoûtants » de « errer dans les rues ». Pour une opinion contraire beaucoup plus prudente, Quin Hillyer écrit pour le Washington Examiner que Rittenhouse était un « justicier » et « clairement une faute morale pour les deux décès » qu’il a causés, ayant voyagé à Kenosha « s’attendant à des ennuis, et il a gravement exacerbé les ennuis qu’il a trouvés ».

Une arme à feu est un outil que les humains peuvent utiliser, et je ne serai pas le premier à comparer les armes à feu aux automobiles : les deux nécessitent une formation et une pratique pour fonctionner de manière compétente, ont des restrictions légales sur leur utilisation par des mineurs et, surtout, peuvent être dangereux , voire mortel, lorsqu’il est mal utilisé. Toute personne utilisant une arme à feu ou conduisant une voiture doit être mentalement et émotionnellement calme, en bonne santé physique (y compris la vue et la coordination œil-main), exempte de l’influence de la drogue ou de l’alcool, et savoir comment utiliser ce modèle spécifique d’arme à feu ou de véhicule.

J’ai assisté à plusieurs conférences conservatrices, débats politiques et événements de campagne au cours des années où les armes à feu étaient un sujet brûlant de débat ; assisté à des expositions d’armes à feu et à des événements de tir, et suivi des cours de portage dissimulés au Texas et en Floride. J’ai entendu à maintes reprises des messages d’importance critique sur la sécurité des armes à feu : l’importance d’entretenir correctement une arme à feu, de suivre une formation et une pratique adéquates, d’être responsable de l’entreposage et de la possession d’armes à feu, et d’être extrêmement prudent quant à la décision potentiellement mortelle de pointer une arme sur un autre être humain, encore moins appuyer sur la gâchette.

La NRA a été à juste titre critiquée pour ses efforts de messagerie bizarres et la mauvaise gestion financière flagrante de l’organisation, mais elle a développé un réseau national de formateurs en armes à feu certifiés, et les leçons que ces formateurs donnent sont fortement axées sur la sécurité. Toute personne manipulant une arme à feu dans une classe de la NRA doit la traiter comme si elle était toujours chargée, ne jamais la pointer en direction d’une autre personne ou de quelque chose d’autre que la cible désignée, d’exercer une discipline de déclenchement stricte et de simplement maintenir une pleine conscience et un contrôle sur l’arme à tout moment.

Ce message est en conflit direct avec tout ce que nous savons sur Rittenhouse, comment il a obtenu son arme, pourquoi il a décidé d’aller à Kenosha et ses actions cette nuit fatidique.

Rittenhouse a acheté son fusil parce que son ami en avait un et il pensait que ça avait l’air cool. Comme il n’était pas légalement autorisé à le posséder, son ami a tenu l’arme pour lui. L’arme ayant été achetée en mai avant la fusillade d’août et étant tenue à l’écart et peu pratique pour l’accès de Rittenhouse, il n’avait pas eu beaucoup de temps pour se familiariser avec elle. Il a décrit comment il avait acheté la sangle pour l’AR-15 afin de pouvoir se promener avec l’arme attachée à son dos.

Il avait vu une vidéo des émeutes à Kenosha, savait qu’il y avait eu des incendies criminels et de la violence. Malgré cela, il a quand même décidé de conduire en ville et de se promener avec ce gros fusil très évident. N’ayant que 17 ans, et pas réellement un officier de police, et pas réellement un EMT, son apparence extérieure était un homme avec un gros pistolet et un sac banane. Se présenter comme ça au milieu d’une émeute a fait de lui le match proverbial, se jetant volontiers dans une cuve d’essence. Ses propres actions illégales, sa malhonnêteté et sa mauvaise prise de décision ont aggravé une situation déjà chaotique.

Même si nous acceptons pour les besoins de l’argumentation l’argument avancé par Gutfeld et d’autres que les autorités locales de Kenosha avaient échoué et que l’action citoyenne était nécessaire et justifiée, nous n’appelons pas les enfants à mener nos batailles.

Nous n’enrôlons pas d’enfants pour s’enrôler dans l’armée ; c’est littéralement un crime de guerre. Nous n’autorisons pas les enfants à devenir policiers, pompiers ou ambulanciers. Rittenhouse jouant le rôle d’apprenti flic dans un programme de cadets était une opportunité éducative pour les lycéens; les cadets ne sont pas envoyés pour arrêter des criminels ou répondre aux appels d’urgence.

Il y avait de vrais problèmes très sérieux à Kenosha l’année dernière — des millions de dollars de biens ont été détruits, des gens ont été blessés et même tués — mais un enfant de l’Illinois n’était pas la solution.

Pour terminer, je serais peut-être plus enclin à être plus charitable envers les efforts visant à faire de Rittenhouse une affiche des droits du deuxième amendement s’il n’y avait pas eu une hésitation aussi épouvantable de la part de ces mêmes milieux à parler au nom du deuxième amendement. droits de Philando Castille, qui était en fait un propriétaire d’arme légalement autorisé.

Ceci est un article d’opinion. Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que l’auteur.