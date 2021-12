Kyle Rittenhouse fait exploser LeBron James et lâche une bombe F sur la star des Lakers

Kyle Rittenhouse avait des choses intéressantes à dire sur LeBron James. Le jeune de 18 ans qui a été acquitté du meurtre de trois hommes lors d’une nuit de troubles à Kenosha, Wisconsin l’année dernière, est apparu dans l’émission You Are Here de The Blaze TV et a reproché à James de lui avoir jeté de l’ombre pendant le procès. La star des Los Angeles Lakers s’est moquée de Rittenhouse après avoir donné un témoignage émouvant à la barre le mois dernier.

« J’ai aimé LeBron », a déclaré Rittenhouse, selon TMZ Sports. « Et puis je me dis ‘Vous savez quoi, f—vous, LeBron. J’étais aussi un fan des Lakers avant qu’il ne dise ça. J’étais vraiment énervé qu’il dise ça. » James a appelé Rittenhouse après l’avoir vu pleurer lors de son témoignage, l’accusant d’avoir mangé « des têtes de citron » avant de se rendre au tribunal ce jour-là.

Quelles larmes ????? Je n’en ai pas vu. L’homme fait tomber ! Ce garçon a mangé des têtes de citron avant d’entrer dans le tribunal. 🤣🤣🤣 https://t.co/LKwYssIUmD – LeBron James (@KingJames) 11 novembre 2021

Rittenhouse s’est armé d’un fusil de type AR 15 dans la nuit des troubles à Kenosha, qui a été déclenché par la fusillade de la police sur Jacob Blake, un homme noir de 29 ans qui est resté paralysé après une rencontre avec un officier blanc. Rittenhouse, qui vit dans l’Illinois, a déclaré qu’il était à Kenosha pour agir en tant que médecin et aider à protéger la propriété privée. Au cours de la nuit, Rittenhouse a abattu Joseph Rosenbaum, 36 ans, et Anthony Huber, 26 ans, et blessé Gaige Grosskreutz, alors 26 ans, affirmant qu’il agissait en état de légitime défense.

« Il a un énorme sentiment de soulagement pour ce que le jury lui a fait aujourd’hui. Il souhaite que rien de tout cela ne se soit jamais produit, mais comme il l’a dit lors de son témoignage, il n’a pas commencé cela », a déclaré l’avocat de la défense de Rittenhouse, Mark Richards, s’exprimant. aux journalistes après l’annonce du verdict, selon NPR. « Dire que nous sommes soulagés serait un gros malentendu. »

Les parents de Huber, Karen Boom et John Huber n’étaient pas satisfaits de la décision. « Le verdict d’aujourd’hui signifie qu’il n’y a aucune responsabilité pour la personne qui a assassiné notre fils. Il envoie le message inacceptable que des civils armés peuvent se présenter dans n’importe quelle ville, inciter à la violence, puis utiliser le danger qu’ils ont créé pour justifier de tirer sur des gens dans la rue, » ils ont dit.

Le président Joe Biden a également pesé sur l’affaire, affirmant que le verdict « laissera de nombreux Américains en colère et inquiets, moi y compris », mais que « nous devons reconnaître que le jury a parlé ».