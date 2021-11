Kyle Rittenhouse : le juge Bruce Schroeder agressé

Certains commentateurs progressistes viennent tout juste de le dire : le juge Bruce Schroeder – le juge de 75 ans qui préside le procès de Kyle Rittenhouse – est un raciste.

Comme Elie Mystal de The Nation – qui a admis que « chacune » des décisions de Schroeder « peut être défendable individuellement » – l’a dit, Schroeder est un « juge partial et raciste avec son téléphone portable Trump-rally ». À un moment donné mercredi, la sonnerie du juge, « God Bless the USA » de Lee Greenwood, a pu être entendue dans la salle d’audience.

Vanity Fair a également mis de côté la subtilité, optant pour le titre « Le juge Kyle Rittenhouse est le pire ».

D’autres points de vente, cependant, étaient…