Kyle Rittenhouse Motion Hearing REGARDER LA DIFFUSION EN DIRECT 10z viral

Kyle Rittenhouse, 18 ans, est prévu pour une audience préliminaire vendredi dans la fusillade mortelle de Joseph Rosenbaum, 36, et Anthony Huber, 26, et blessure de Gaige Grosskreutz, 27. L’audience portera sur les questions de preuve. Le principal de ces problèmes est une demande de poursuites pour que les jurés soient autorisés à regarder une vidéo qui montre prétendument Rittenhouse discutant de son désir de tirer sur un homme noir avec son « AR ».

Juge du comté de Kenosha Bruce Schröder examinera également une demande de l’accusation d’interdire le prétendu « expert en recours à la force » de la défense John R. Black de témoigner au procès.

Il y aura également des décisions sur plusieurs demandes clés de la défense, notamment l’interdiction de prouver que Rittenhouse aurait frappé une femme en juillet 2020 qui était impliquée dans une altercation avec sa sœur. Une autre demande de preuve très médiatisée de la défense est de savoir si les jurés peuvent être informés que l’accusé s’est rendu dans un bar avec le gang de rue d’extrême droite Proud Boys en janvier après avoir été inculpé alors qu’il portait une chemise qui disait: “Free as Fuck. “

La cour est prévue à 10h00 CT / 11h00 HE. Vous pouvez regarder dans le player ci-dessus.

L’affaire est une cause conservatrice célèbre. Comme on le voit sur la vidéo, Rittenhouse, alors âgé de 17 ans, a ouvert le feu lors d’une confrontation nocturne avec des manifestants au milieu des tirs de la police sur un homme local Jacob Blake.

(Avertissement, Graphique/Violent)

Une foule poursuit un tireur présumé à Kenosha. Il trébuche et tombe, puis se retourne avec le pistolet et tire plusieurs fois. Des coups de feu peuvent également être entendus ailleurs, corroborant les informations faisant état de plusieurs tireurs ce soir #Kenosha #KenoshaRiots pic.twitter.com/qqsYWmngFW – Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 26 août 2020

Le prévenu soutient qu’il se protégeait. Ses actions, ont déclaré les procureurs, étaient illégales. Rittenhouse a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation, notamment d’homicide imprudent au premier degré et d’homicide intentionnel au premier degré. L’adolescent accusé – un résident de l’Illinois qui a déclaré qu’il était dans le Wisconsin pour un travail de sauveteur et s’est présenté sur les lieux avec un fusil – et d’autres conservateurs armés ont été critiqués par les procureurs et les commentateurs, accusés d’avoir cherché des ennuis lors des manifestations de Blake. Rittenhouse, en outre, était prétendument trop jeune pour acheter l’arme à feu ou la posséder en vertu de la loi du Wisconsin.

“Je sens que je devais me protéger”, a-t-il déclaré au Washington Post dans une interview l’année dernière. “Je serais mort cette nuit-là si je ne l’avais pas fait.”

La sélection du jury devrait débuter le 1er novembre.

