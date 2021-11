Kyle Rittenhouse n’est pas un héros

Fox News’ Howard Kurtz a déclaré mardi qu’il se méfiait des conservateurs qui parlent Kyle Rittenhouse comme une figure héroïque.

Dans le podcast MediaBuzz Meter de mardi, Kurtz a fustigé la couverture médiatique de Rittenhouse avant, après et pendant son procès, disant aux auditeurs que de nombreux commentateurs libéraux « refusaient d’accepter le verdict ».

« Ils le traitent toujours de meurtrier, ils le traitent toujours de suprémaciste blanc », a-t-il déclaré.

« Il y avait beaucoup de preuves de légitime défense », a poursuivi Kurtz, « et juste parce que certaines personnes de gauche n’aiment pas le verdict, voulaient qu’il soit coupable, voulaient qu’il aille en prison, cela ne veut pas dire qu’ils ont le droit d’ignorer le fait qu’un jury composé de ses pairs a unanimement prononcé un acquittement sur tous les chefs d’accusation.

Il a ensuite abordé une partie de la couverture dans les médias conservateurs :

Je me méfie également des gens de droite qui disent : « Oh, c’est un héros ». Il devrait être un stagiaire du Congrès, dit Matt Gaetz. Non, ce n’est pas un héros. C’était un gamin de 17 ans qui a fait une bêtise en amenant un AR-15 dans une zone violente, mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas le droit de tirer si quelqu’un menace de lui tirer dessus ou de l’attaquer avec une planche à roulettes ou autre.