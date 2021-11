Kyle Rittenhouse non coupable : quelle est la prochaine étape ?

Kyle Rittenhouse fait face à un avenir incertain après avoir été acquitté des cinq chefs d’accusation retenus contre lui – dont un homicide volontaire au premier degré – dans un palais de justice de Kenosha, Wisconsin, vendredi.

Les avocats du jeune de 18 ans ont fait valoir lors de son procès que le jeune de 17 ans agissait en état de légitime défense lorsqu’il a abattu Joseph Rosenbaum, 36 ans, et Anthony Huber, 26 ans, ainsi que Gaige Grosskreutz, 27 ans, en les émeutes d’août 2020 à Kenosha à la suite de la fusillade par la police d’un homme noir de 29 ans, Jacob Blake.

« Maintenant, il peut être libre – il ne peut être qu’un jeune homme maintenant », a déclaré à Fox News le porte-parole de la famille Rittenhouse, David Hancock. « Donc, je pense que ça va juste passer du temps avec sa famille, et ils sont tout simplement ravis que cela se soit passé de cette façon. Personne ne fait monter le football à ce sujet. »

Hancock a ajouté que « tout le monde » allait faire « tout » pour donner à Rittenhouse et à sa famille une « vie normale » après son acquittement.

KYLE RITTENHOUSE EST TROUVÉ NON COUPABLE SUR TOUS LES POINTS DANS LE PROCÈS DE KENOSHA

L’avocat de Rittenhouse, Marc Richards, a déclaré vendredi aux journalistes qu’il pensait que l’adolescent ressentait des remords après avoir abattu deux personnes il y a plus d’un an.

« Il y a eu tellement de discussions pour savoir si les larmes étaient authentiques », a déclaré Richards en référence à un moment où son client a pleuré lors du contre-interrogatoire le 10 novembre. « Tout ce que je peux dire, c’est : lorsque nous avons préparé Kyle et que nous avons travaillé sur son témoignage, il y avait des choses dont nous ne pouvions pas parler dans mon bureau parce que c’était devenu trop émotif qu’il ne puisse pas le gérer. »

Kyle Rittenhouse, au centre, entre dans la salle d’audience avec ses avocats Mark Richards, à gauche, et Corey Chirafisi pour une réunion convoquée par le juge Bruce Schroeder au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le jeudi 18 novembre 2021. (Sean Krajacic /Les nouvelles de Kenosha via AP, Pool)

Rittenhouse est actuellement en consultation pour le trouble de stress post-traumatique (SSPT), selon Richards.

RITTENHOUSE TROUVÉ NON COUPABLE SUR TOUS LES POINTS : MISES À JOUR EN DIRECT

« Il doit continuer sa vie du mieux qu’il peut », a-t-il déclaré en réponse à une question sur la direction que prendra Rittenhouse à partir d’ici. « Je pense qu’un certain anonymat finira par y revenir. Je ne pense pas qu’il continuera à vivre dans cette région. Je pense que c’est trop dangereux. Il a bénéficié d’une sécurité 24 heures sur 24 depuis que cela s’est produit. Nous sommes reconnaissants que le juge a protégé son adresse.

Rittenhouse est originaire de l’Illinois.

Kyle Rittenhouse met sa main sur son visage après avoir été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le vendredi 19 novembre 2021. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

L’avocat John Pierce, qui représentait auparavant Rittenhouse, a suggéré que la famille pourrait intenter des poursuites en diffamation après le verdict de vendredi.

« Il a été diffamé par à peu près tous les médias grand public, et un nombre incalculable de célébrités et de politiciens et l’actuel président des États-Unis », a déclaré Pierce. « Donc, je m’attends à ce que vous assistiez bientôt à de nombreuses poursuites en diffamation de sa part. Et… les gens doivent comprendre qu’ils ne peuvent pas diffamer les gens comme ils l’ont fait envers Kyle. »