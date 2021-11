Kyle Rittenhouse prend la parole pour la première fois après son acquittement

de RT :

Kyle Rittenhouse a partagé ses réflexions après qu’un jury du Wisconsin l’a acquitté des accusations de meurtre. L’adolescent a été accusé d’infractions criminelles après avoir abattu deux personnes au milieu des troubles à Kenosha.

« Le jury a rendu le bon verdict. L’autodéfense n’est pas illégale », a déclaré Rittenhouse, alors qu’il était filmé sur le siège arrière d’une voiture. « Je suis content que tout se soit bien passé.

« Cela a été un voyage difficile, mais nous l’avons fait. Nous avons traversé la partie difficile », a déclaré l’adolescent dans un teaser du prochain documentaire de Fox News sur son cas.

Le jury a innocenté Rittenhouse de toutes les accusations de crime, y compris d’homicide intentionnel au premier degré, vendredi, après plus de trois jours de délibérations.

L’accusation a fait valoir que Rittenhouse, qui avait 17 ans à l’époque et était armé d’un fusil de type AR-15, avait enfreint la loi en tuant Joseph Rosenbaum et Anthony Huber et en blessant Gaige Grosskreutz au milieu des manifestations et des émeutes du BLM à Kenosha, Wisconsin en Août 2020.

Rittenhouse a affirmé qu’il se défendait contre une personne agressive, et plus tard contre une foule en colère qui le poursuivait.

L’adolescent a eu du mal à contrôler ses émotions pendant le procès, à la fois lorsqu’il a comparu à la barre et lorsqu’il a entendu le verdict devant le tribunal. L’avocat de Rittenhouse, Mark Richards, a déclaré qu’il avait reçu des conseils pour le TSPT et avait du mal à dormir.

Rittenhouse lui-même a développé ses luttes dans le documentaire. «Ce sont les trucs qui vous empêchent de dormir la nuit. Une fois que vous vous endormez enfin, vos rêves concernent ce qui s’est passé, et vous vous réveillez [in] sueurs froides », a-t-il déclaré, ajoutant qu’après l’incident de Kenosha, il avait fait des cauchemars « chaque nuit ».

Je suis vivant mais qu’est-ce qui a pu arriver ? Genre, et si je n’étais pas en vie ? Ou si je laissais M. Rosenbaum voler mon arme ?

« Presque chaque résultat est que je sois gravement blessé, blessé ou mort. Ce ne sont que les rêves que j’ai au quotidien », a déclaré Rittenhouse.

