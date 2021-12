Kyle Thomas d’Exhorder : « Nous sommes en pré-production » pour le prochain album « Depuis un certain temps »

Chanteur Kyle Thomas des pionniers du thrash metal de la Nouvelle-Orléans EXHORDEUR a confirmé au podcast « Brutally Delicious » que lui et ses camarades de groupe ont passé une grande partie du temps d’arrêt du coronavirus à travailler sur du matériel pour le suivi de 2019 « Pleurez le ciel du sud » album. « Nous étions tous très occupés avec le processus d’écriture à peu près depuis le saut », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Je pense que tout groupe qui a dormi sur cette opportunité s’est mis dans une mauvaise position parce que maintenant les groupes qui ont travaillé pendant la pandémie, s’ils ne sortent pas d’albums maintenant, ils ne sont pas loin. Nous sommes en pré-production depuis un certain temps. C’est quelque chose sur lequel nous allons travailler très dur dans les mois à venir après le [recently complted U.S.] tour. Alors [I’m] j’attends ça avec impatience. »

On lui a demandé si lui et le reste de EXHORDEUR – guitariste Marzi Montazeri, bassiste Jason Viebrooks et batteur Sasha Corne — ont pu se réunir en personne et travailler sur de nouvelles musiques ou si cela se fait majoritairement à distance, Kyle a déclaré: « C’est difficile pour nous de faire ça parce qu’aucun de nous ne vit dans le même état. Nous avons quatre gars dans quatre états différents, donc ça fait… La dynamique est… C’est un long trajet. Donc je pense que tout le monde l’essentiel est que nous ayons tous créé nos propres chansons individuellement, puis lorsque nous nous sommes réunis en août, pendant que nous répétions pour le « Abattage au Vatican » ensemble, nous avons également fait du brouillage sur les nouveaux trucs, échangeant des idées les unes sur les autres, peaufinant ceci et peaufinant cela, voyant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc c’est la bonne partie – c’est une fois que nous nous sommes enfin réunis, nous nous entendons sur des idées et des trucs. Parfois, quelque chose que quelqu’un soumet fonctionne et parfois non. Donc, nous stockons en quelque sorte ce qui fonctionne ensemble et nous continuons à partir de là. »

En février dernier, Thomas Raconté « Le spectacle de Dan Chan » que lui et ses compagnons de groupe ont « écrit à la maison » et « rassemblé tout » pour le prochain LP

« Principalement ce que je fais pour EXHORDEUR les chansons, c’est que j’écris des parties, puis je les soumets, et ensuite elles pourraient s’habituer ici et là », a-t-il déclaré. « C’est comme ça que ça a toujours été fait dans le passé. Il y a certaines parties de la mienne qui sont restées sur les anciens albums. Mais la plupart de ce que j’écris, quand j’écris, finit par ressembler davantage au VANNE des trucs. À l’occasion, quand il y a quelque chose que j’ai écrit, ils l’utilisent. Je ne suis pas si inquiet à ce sujet. Je veux juste qu’on me donne de bonnes chansons pour que je puisse faire ce que je fais.

« Ma plus grande partie, en dehors de l’écriture de la voix et des paroles, est l’arrangement – aider à reconstituer la chanson dans le format dans lequel elle doit être », a-t-il expliqué. « Et juste du côté de la production globale, en particulier vocalement, j’aime avoir des commentaires sur – quelle partie ici, l’intro devrait être celle-ci…

« EXHORDEURa toujours été un travail d’équipe; ça n’a jamais été une personne qui a écrit toute la musique, une personne qui a écrit toutes les voix. Ce n’est pas du tout comme ça. Cela a toujours été un effort de collaboration, et je pense que c’est ce qui nous rend si bons dans ce que nous faisons – vous obtenez toutes ces différentes saveurs se fondant dans un seul plat, et puis c’est quelque chose de spécial. »

Thomas est désormais le seul membre fondateur restant de EXHORDEUR, qui a sorti son premier album, « Abattage au Vatican », en 1990. En février 2020, EXHORDEUR s’est séparé de son guitariste d’origine Vinnie LaBella, qui a écrit une grande partie du matériel sur « Pleurez le ciel du sud ». Les autres membres du groupe ont ensuite publié une déclaration disant qu’ils rempliraient leurs « obligations de tournée et d’enregistrement pour 2020 et au-delà ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il était « étrange » pour lui d’être le seul membre fondateur restant de EXHORDEUR, Kyle Raconté « Le spectacle de Dan Chan »: « À ce stade, j’ai jammé avec tellement de gens au fil des ans – tellement de programmations différentes pour ceci et cela, des fill-ins et tout ça. Pour moi, peu importe qui est là, comme tant que le matériel qui est joué est joué dans l’esprit de ce groupe en particulier. Et les trucs que nous écrivons maintenant, c’est incroyable. Je le joue pour beaucoup de gens qui sont mes confidents, les gens aiment le groupe, et ils vont me tirer dessus. Et les nouveaux trucs sur lesquels nous travaillons, tout le monde dit : « Wow. On dirait EXHORDEUR tome.' »

EXHORDEUR sorti deux albums au début des années 1990 à travers le Roadrunner étiquette — ce qui précède « Abattage au Vatican » et les années 1992 « La loi » — avant de rompre, avec Kyle en train de se former VANNE et aussi brièvement apparaissant en direct en tant que chanteur pour DIFFICULTÉ, qu’il a rejoint plus tard à temps plein (et dont il est toujours membre).

EXHORDEUR, qui est cité par beaucoup comme l’initiateur de l’approche power-groove riff-heavy popularisée par PANTERA, vient de terminer une tournée américaine en tête d’affiche au cours de laquelle il a joué « Abattage au Vatican » dans son intégralité.