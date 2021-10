Kyle Walker aux côtés de Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah dans la Premier League XI de tous les temps de Darren Bent, mais pas de place pour les légendes de Chelsea John Terry et Frank Lampard

in

L’argument de la meilleure équipe de Premier League de tous les temps a peut-être été réglé alors que Darren Bent donne à talkSPORT son onze le plus fort.

L’équipe contient le meilleur buteur de Premier League de tous les temps, un détenteur du record des draps les plus propres et sans doute le meilleur joueur de tous les temps.

Cristiano Ronaldo est l’une des stars actives de la formation

Mais il n’y avait pas de place pour John Terry et Frank Lampard

Depuis sa création en 1992, la première division anglaise a été dotée de certains des joueurs les plus talentueux du monde.

Les goûts de Roy Keane, Frank Lampard, John Terry, Sol Campbell, Sergio Aguero, Dennis Bergkamp ont tous donné aux fans des souvenirs durables.

Cela étant dit, aucun de ces noms n’a été nommé dans la meilleure équipe de Darren Bent qui a opté pour un mélange de légendes anciennes et de sensations modernes.

Gerrard est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de Liverpool et est l’un des deux meilleurs milieux de terrain centraux de Bent de tous les temps.

L’une des nouvelles stars qui ont fait la coupe de Bent est Mohamed Salah, qui est récemment devenu le joueur le plus rapide de Liverpool à marquer 100 buts en Premier League.

Lorsqu’on lui a demandé si Salah était le meilleur joueur de la ligue en ce moment, Bent a déclaré: “Pour moi, oui à 100%.

«Je pense qu’il a encore été superbe cette saison, je pense qu’il a déjà cinq Premier League lors de ses six premiers matchs.

«Il obtiendrait mon onze de tous les temps en Premier League sur le côté droit, je le note très bien.

“Salah cette saison a été injouable.”

Ce fut une autre occasion historique pour Salah qui a marqué son 100e but contre Brentford

Aux côtés de Salah, il y a toute une série de noms étoilés qui ont tant accompli pour leurs clubs.

“Mon gardien de but est Petr Cech, quand il était à Chelsea, il était brillant”, a ajouté Bent.

“Les gens peuvent dire Peter Schmeichel, je comprends, Edwin van der Sar aussi, mais je pense que Petr Cech, je pense qu’il a les draps les plus propres ainsi qu’un gardien de but, il a été brillant pour Chelsea.

“L’arrière gauche était probablement la position la plus facile ainsi que les avants centraux, Ashley Cole, bien sûr, le meilleur arrière gauche que nous ayons jamais produit.

.

Ashley Cole a tout gagné à Chelsea – y compris la Ligue des champions en 2012

“L’arrière droit était difficile, je suis devenu Kyle Walker, c’est tellement difficile, vous avez Gary Neville, Lauren, [Pablo] Zabaleta, [Branislav] Ivanovic.

«Deux défenseurs centraux, Rio Ferdinand, pour moi le plus dur contre lequel j’ai joué et Vincent Kompany, il était si difficile à affronter, Kompany était fort et rapide.

« Il était difficile de jouer contre Kompany, il était si fort que vous ne pouviez tout simplement pas le dépasser.

« Mes deux au milieu du parc, encore dur, Patrick Vieira, ce n’était pas dur, il allait toujours rentrer là-dedans Patrick Vieira.

Cependant, peu de gens remettront en question la présence de Vieira

“Steven Gerrard à côté de lui, vous allez évidemment avoir des gens qui vont dire Paul Scholes, [Frank] Lampard à cause des buts. Steven Gerrard a longtemps été incroyable.

« Mes deux hommes larges sont [Cristiano] Ronaldo et Salah.

« Les deux avant-centres sont Thierry Henry et Alan Shearer. »

