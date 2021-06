Kyle Walker réagit à Jose Mourinho qui le choisit dans son onze anglais pour affronter la Croatie

« Il sait ce qu’il fait, n’est-ce pas ?

Ce fut la brillante réaction de Kyle Walker lorsqu’il découvrit que Jose Mourinho l’avait choisi dans son onze de départ pour affronter la Croatie lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 en Angleterre dimanche.

Walker s’est entretenu vendredi avec la correspondante de talkSPORT en Angleterre, Faye Carruthers

The Special One, s’adressant exclusivement à talkSPORT vendredi, a choisi sa composition pour le choc de Wembley dimanche et certains de ses appels en ont surpris plus d’un.

Le plus important a peut-être été sa décision d’opter pour Ben Chilwell de Chelsea plutôt que pour l’arrière gauche de Manchester United Luke Shaw, le couple partageant notoirement une mauvaise relation pendant leurs journées ensemble à Old Trafford.

Walker, cependant, a obtenu le feu vert dans son XI et il est sûr de dire qu’il a été choqué par la décision de Mourinho.

“Oh, merci José!”, A déclaré Walker. «Je pense qu’il sait ce qu’il fait car il est manager depuis longtemps. En me mettant comme arrière droit, il est dans mes bons livres !

« Merci José pour ça ! »

parlerSPORT

Mourinho a certainement haussé quelques sourcils avec son onze d’Angleterre

Walker, parlant de l’équipe d’Angleterre en général, a déclaré que l’abondance de joueurs polyvalents des Trois Lions devrait être de bon augure pour le tournoi, ayant lui-même été déployé comme défenseur central et arrière latéral.

“Évidemment, il y a du personnel dans l’équipe qui peut jouer à différents postes”, a-t-il ajouté. « Moi et Reece [James] ont joué en tant que demi-centre droit. Luc [Shaw] l’a fait pour Manchester United.

“Tout le monde est capable de jouer dans plusieurs positions, Tripps [Kieran Trippier] a l’arrière droit et gauche – c’est donc un bon problème pour Gareth d’avoir à choisir un onze de départ.

« Chacun d’entre nous est ici par mérite et ce n’est pas seulement à cause de quelques bonnes performances. Cela a duré toute la saison et à juste titre, tout le monde est ici au mérite. C’est bon pour l’équipe et c’est bon pour le football anglais, donc j’espère que tout le monde pourra jouer à un moment donné du tournoi pour nous amener à cette finale que nous voulons tous.

