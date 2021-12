Kyle Williams affirme que les violations chinoises des droits humains sont « alléguées »

Un producteur de MSNBC a provoqué la réaction d’une légion de critiques au cours du week-end de Noël en suggérant que les violations des droits de l’homme en Chine étaient simplement « alléguées ».

« Le Japon a décidé de ne pas envoyer de hauts responsables aux Jeux olympiques de Pékin en février – une décision qui l’alignera sur le boycott diplomatique américain concernant les violations présumées des droits de l’homme par la Chine », a déclaré le producteur. Kyle Williams a écrit dans la missive du dimanche sur Twitter.

Le Japon a annoncé vendredi qu’il suivrait l’exemple des États-Unis en gardant ses hauts diplomates à la maison après les Jeux olympiques d’hiver de 2022 qui doivent avoir lieu à Pékin en février. Cette décision vise à faire honte à la Chine pour ses abus envers les Ouïghours dans la province du Xinjiang, où elle garde plus d’un million de membres de la minorité ethnique incarcérés dans des camps de « rééducation ».

D’anciens détenus ont détaillé avoir été interrogés, torturés, abusés sexuellement et stérilisés de force, tandis qu’un rapport de 2020 de l’Australian Strategic Policy Institute a révélé que 82 entreprises occidentales ont bénéficié de leur travail forcé, parmi lesquelles Apple, BMW, Gap et Nike. Pendant ce temps, des documents divulgués par le Parti communiste chinois et publiés dans leur intégralité le mois dernier ont révélé le rôle inhabituellement impliqué du président chinois. Xi Jinping joue en supervisant l’oppression des Ouïghours.

Les critiques méprisant le message amical de Williams avec Xi n’ont pas tardé à réprimander le malheureux producteur.

En tant que parent d’une victime ouïghoure des politiques génocidaires de la #Chine, @kylegriffin1, je suis offensé par votre choix de mots. Des violations « alléguées » des droits humains ? Les vies et témoignages ouïghours sont-ils jetables ? Pour les Américains, le génocide doit être une ligne dure.#BoycottBeijingOlympics #FreeGulshanAbbas https://t.co/GofGR2qGjT – Rushan Abbas (@RushanAbbas) 26 décembre 2021

« Présumé » pic.twitter.com/8TXO81TMpf – Jon Levine (@LevineJonathan) 27 décembre 2021

MSNBC promeut la propagande du PCC. Typique. https://t.co/OKQNa99mnD – Elliott Hamilton (@ElliottRHams) 27 décembre 2021

Je ne voudrais pas commettre de diffamation contre Xi Jinping. https://t.co/UrNpurkUiA – Noam Blum (@neontaster) 27 décembre 2021

« Producteur principal » pour Lawrence O’Donnell de MSNBC « Prétendu » https://t.co/yVsXDJZMEY – Cameron Cawthorne (@Cam_Cawthorne) 27 décembre 2021

Merci au producteur de MSNBC d’avoir dit que les violations des droits de l’homme en Chine sont simplement présumées et non fermement établies, vous êtes un clown absolu. https://t.co/uOkll0IPJ7 – Max Abrahms (@MaxAbrahms) 27 décembre 2021

NBC a payé 7,75 milliards de dollars pour les droits sur les Jeux olympiques de 2022 à 2032, y compris Pékin, donc le mot « présumé » fait beaucoup de CYA ici. https://t.co/becheIv4mi – Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) 27 décembre 2021

