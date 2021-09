Kyler Murray a épaté les fans de la NFL avec son incroyable bousculade et sa passe

in

Il n’a pas fallu longtemps à Kyler Murray pour produire l’une des pièces les plus ridicules que nous verrons cette saison. Il n’avait besoin que d’une moitié.

Les Cardinals de l’Arizona ont fait une déclaration tôt dans la première moitié du match d’ouverture de la saison dimanche contre les Titans du Tennessee. La défense de l’Arizona a limité les Titans à seulement six points et 116 verges en première mi-temps, et de l’autre côté, Murray a fait ce qu’il fait le mieux.

Il a rendu la défense adverse impuissante avec un jeu semblable à celui d’un jeu vidéo.

Lors d’un troisième et long jeu au deuxième quart, Murray s’est précipité hors de la poche, s’est arrêté, a changé de direction, s’est arrêté à nouveau et a reculé – tout en évitant les défenseurs – pour se connecter avec Rondale Moore pour un premier essai.

Je dois être plus rapide que ça 😉@K1 x #RedSea pic.twitter.com/u29QBq0Prf – Arizona Cardinals (@AZCardinals) 12 septembre 2021

Ce n’est tout simplement pas juste. C’est comme si Murray jouait le jeu à une vitesse totalement différente de celle de tout le monde.

La pièce était aussi, comme on pouvait s’y attendre, spéciale sous la forme de points.

Kyler Murray a parcouru 43,5 verges sur cette réalisation de 18 verges jusqu’à Rondale Moore, la distance la plus difficile de la carrière de Murray et la deuxième la plus complète depuis le début de la saison 2019. #ARIvsTEN | #Mer Rouge pic.twitter.com/w91DHPzH1J – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 12 septembre 2021

Les fans de la NFL ont également été impressionnés parce que, oui, ce jeu était irréel.