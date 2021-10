Kyler Murray a interrogé Myles Garrett sur le cimetière de QB dans un chat au micro

Kyler Murray fait partie des premiers favoris du MVP de la NFL, et pour cause. Il a les Cardinals de l’Arizona sur un début de saison parfait 6-0. Il est électrisant à regarder et très facile à trouver, même parmi ses collègues joueurs de la NFL.

Donc, cela a probablement été une surprise pour Murray d’être inclus parmi les décorations d’Halloween de l’ailier défensif des Browns Myles Garrett.

La semaine dernière, des photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux d’un cimetière de quart-arrière installé sur la pelouse de la maison de Garrett. Alors que les quarts inclus étaient justement les quarts partants du calendrier des Browns, il était probablement raisonnable de la part de Murray de penser « pourquoi étais-je là » au premier coup d’œil.

Eh bien, il a demandé à Garrett juste après la victoire des Cardinals lors de la sixième semaine.

« Pourquoi tu m’as mis dans le cimetière ? Kyler ne pouvait pas croire que Myles l’ait mis dans son cimetière QB 💀 @K1 @Flash_Garrett (via @NFLFilms, @InsideTheNFL) pic.twitter.com/yhoHtcC9YP – NFL (@NFL) 20 octobre 2021

NFL Films a partagé des images au micro de l’échange d’après-match entre les deux stars, et Murray a demandé à Garrett: « Pourquoi m’as-tu mis dans le cimetière, chien? »

Garrett a déclaré qu’il avait besoin d’une motivation supplémentaire, et Murray a souligné qu’au moins sa pierre tombale n’avait pas de « RIP dessus ».

« Surtout pas ce soir. Vous avez craqué », a répondu Garrett.

Myles Garrett a vraiment décoré sa cour avant avec des pierres tombales QB pour Halloween ☠️ pic.twitter.com/HBCj4Sd4ru – Pickswise (@Pickswise) 14 octobre 2021

Mais bon, si Garrett utilisait les décorations du cimetière comme motivation supplémentaire, cela risquait certainement d’aller dans les deux sens. Murray avait clairement celui-là en tête.