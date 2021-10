Kyler Murray va-t-il remporter le prix MVP ?

Kevin est rejoint par Josh Weinfuss d’ESPN pour discuter du succès des Cardinals cette saison, de Kyler Murray en tant que leader et de leurs chances en tant que candidat au Super Bowl. Ensuite, il discute avec l’ancien entraîneur-chef de la NFL Marc Trestman de ce qu’il a vu jusqu’à présent chez Kyler Murray, des raisons pour lesquelles les jeunes QB réussissent et des différences entre les entraîneurs des collèges et de la NFL.

Hôte : Kevin Clark

Invités : Josh Weinfuss et Marc Trestman

Producteur associé : Stefan Anderson

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

