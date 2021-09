Kylian Mbappe a averti que “ne finissez pas comme Ronaldinho” avec la star du Paris Saint-Germain accusée de “revenir en arrière” depuis la victoire de la Coupe du monde

Kylian Mbappe a été averti d’apprendre des erreurs des grands passés comme Ronaldinho et de ne pas quitter le ballon des yeux s’il gagne le transfert de ses rêves au Real Madrid.

La star française de 22 ans a été accusée d’avoir fait marche arrière au cours des trois dernières années pour le Paris Saint-Germain, le spécialiste de talkSPORT Tony Cascarino faisant des comparaisons entre Mbappe et l’icône brésilienne.

Mbappe n’a plus qu’un an sur son contrat et devrait rejoindre le Real Madrid l’été prochain

Mbappe était fortement lié à un transfert en Liga cet été, et des questions ont été posées au PSG après avoir rejeté un énorme 220 millions d’euros [£189m] offre de jour de date limite du Real, malgré le contrat de l’attaquant expirant dans un an.

Il devrait voir la dernière saison de son contrat à Paris avant de déménager au Bernabeu pour un transfert gratuit l’été prochain, mais il a été averti de ne pas perdre sa concentration après une baisse de forme pour la France.

Il n’est pas surprenant que des parallèles soient établis entre Mbappe et Ronaldinho. Comme le jeune Français, R10 a pris de l’importance au PSG mais a vraiment fait passer sa carrière au niveau supérieur en Espagne.

Ronaldinho est l’un des grands artistes du jeu – mais cette étiquette ne rend peut-être pas service à la façon dont il était réellement bon.

Ronaldinho a tout gagné avec le Barça

Le Brésilien aurait pu entrer dans l’histoire en grandeur, au même niveau que Pelé, Diego Maradona, Ronaldo et Messi, mais on se souvient plutôt de ses astuces, de ses coups, de la relation magnétique entre le ballon et ses pieds et pour étant l’un des grands non-conformistes du jeu.

Pourquoi? Eh bien, il n’a jamais vraiment progressé dans sa carrière après son brillant sort à Barcelone.

Après deux saisons sans trophée en France, Ronaldinho a déménagé à Barcelone où il est devenu l’un des plus grands talents de sa génération, remportant deux titres en Liga, une couronne en Ligue des champions, deux prix du joueur mondial de l’année de la FIFA et le Ballon d’Or.

Mais il n’a vraiment apprécié que quelques années au plus fort de ses pouvoirs, alors que sa carrière a ensuite sombré dans l’obscurité.

getty

Ronaldinho a choisi de voir les dernières années de sa carrière au Brésil, alors que son talent promettait bien plus. Il avait en fait annoncé sa retraite à 37 ans, trois ans après son dernier match professionnel.

Après cinq ans au Camp Nou, il a signé pour l’AC Milan, où il a remporté le titre de Serie A, mais est ensuite retourné dans son Brésil natal après trois saisons, époque à laquelle il était déjà l’ombre du joueur qu’il était quelques années auparavant. .

Beaucoup l’ont attribué à un manque de concentration, d’où l’étiquette non-conformiste. En fin de compte, les fans de Ronaldinho ne pourront jamais ébranler le sentiment de «ce qui aurait pu être» – pouvez-vous imaginer s’il avait la détermination de Ronaldo, toujours l’un des meilleurs au monde à 36 ans et maintenant de retour en Premier League avec Manchester United ?

Où était Ronaldinho à 36 ans ? Retraité, après avoir disputé les cinq dernières années de sa carrière au Brésil et au Mexique, où il était facilement le meilleur joueur sans même vraiment essayer.

Et Cascarino craint que la même chose n’arrive à Mbappe, qui n’a pas regardé le même joueur depuis qu’il a mené la France à la Coupe du monde en 2018… ce qui, follement, c’était il y a trois ans.

Mbappe a été accusé de « reculer » depuis qu’il a mené la France à la Coupe du monde en 2018

“J’espère que je me trompe, mais j’espère que Kylian Mbappe ne se transformera pas en Ronaldinho”, a déclaré l’animateur de talkSPORT lors du Weekend Sports Breakfast.

«Le type de joueur qui a tellement, mais soudainement, sa carrière commence à baisser légèrement.

« Parce que Ronaldinho était l’un des plus grands du monde quand il était à son meilleur niveau, mais c’est facile en tant que jeune homme quand vous avez tout mis devant vous que vous détournez légèrement le regard du ballon et que vous ne devenez pas le même joueur.

«Kylian Mbappe est encore un très jeune joueur, il a 22 ans, mais il doit revenir quelque part près du joueur que nous connaissons et aimons.

« Il a fait marche arrière.

“Si je repense au joueur qu’il était en 2018, lorsqu’il a remporté la Coupe du monde et qu’il était juste électrique, dévastateur, et vous avez vraiment senti qu’il était l’un des meilleurs joueurs du monde.

Kylian Mbappe accusé d’avoir ” reculé ” depuis la victoire de la Coupe du monde 2018 avec la tête de la star française tournée par le Real Madrid

«Mais j’ai pris à Mbappe maintenant… J’ai été déçu de lui à l’Euro et il n’a pas marqué depuis six matchs pour la France. Il y a des moments, vous voyez des aperçus, mais il n’a pas l’impact qu’il avait l’habitude d’avoir.

«Je sais qu’il a eu la tête tournée par le Real Madrid, mais Mbappe ne le fait pas assez souvent.

“Vous pouvez peut-être attribuer cela à la ligue française, et vous pouvez dire qu’il a toujours de bons chiffres, et il avait de bons chiffres la saison dernière pour le PSG.

“Mais pour le moment, il est loin du joueur qu’il était il y a trois ans.”

