Kylian Mbappe a presque rejoint le Borussia Dortmund GRATUITEMENT à l’âge de 17 ans, selon l’ancien dépisteur d’Arsenal Sven Mislintat

Le Borussia Dortmund a presque signé Kylian Mbappe de Monaco sur un TRANSFERT GRATUIT en 2016.

C’est selon l’ancien dépisteur d’Arsenal Sven Mislintat, qui travaillait comme chef scout à Dortmund et cherchait à amener la superstar française au Westfalenstadion quand il était en Allemagne.

Mbappe est entré en scène à Monaco en 2016

Mbappe a fait ses débuts à Monaco en décembre 2015 et a marqué son premier but l’année suivante, battant les records de la légende des Gunners, Thierry Henry, en tant que plus jeune joueur à faire les deux au club.

L’as actuel du Paris Saint-Germain était incroyablement disponible pour être acheté gratuitement avant de signer un contrat professionnel de trois ans au Stade Louis II.

Et l’ancien responsable du recrutement d’Arsenal, Mislintat, qui a quitté l’Emirates Stadium en 2019, a révélé à quel point il était arrivé à amener Mbappe à Dortmund.

Il a déclaré sur le podcast Kicker meets DAZN: «C’était vraiment dommage que nous ne puissions pas faire entrer Kylian.

«Kylian Mbappe était [available] gratuitement à un moment donné et il y avait de nombreux prétendants. Mais nous n’avions aucune chance de gagner ça [race].

Mbappe est l’un des meilleurs joueurs du monde

«Si vous aviez pu voler Mbappe à Monaco gratuitement à l’époque, cela aurait bien sûr été un méga-accord.

Le Français a vraiment fait irruption sur la scène suivante en marquant 26 buts en 44 matches pour aider Monaco à remporter la Ligue 1 et à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions sous la direction du patron Leonardo Jardim.

Le PSG a ensuite dépensé 153 millions de livres sterling pour faire de lui le deuxième transfert le plus cher de tous les temps.

Depuis, il a récompensé les géants français avec 120 buts en 160 matches.

Il a aidé le club à atteindre la finale de la Ligue des champions la saison dernière, où il a été battu par une équipe invaincue du Bayern Munich, et a également réussi un brillant triplé pour vaincre le Barcelone de Lionel Messi au Camp Nou en février.