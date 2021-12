Kylian Mbappe aux côtés de la star de Manchester United Paul Pogba et de l’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette, ainsi que trois défenseurs de Chelsea dont Antonio Rudiger dans le meilleur XI des joueurs hors contrat et prévu pour un transfert gratuit en 2022

La fenêtre de transfert est ouverte aux affaires le 1er janvier et cela pourrait être un mois d’énormes transactions alors qu’une multitude de grandes stars entrent dans les six derniers mois de leurs contrats.

Il offre aux joueurs la possibilité de discuter avec des clubs étrangers pour les rejoindre cet été, moment auquel ils seront libres – à moins que les clubs ne décident d’encaisser.

Paul Pogba et Kylian Mbappe sont deux des plus grands noms du monde disponibles gratuitement

Pour beaucoup, une sortie de leurs clubs respectifs est garantie, les joueurs envisageant de relever de nouveaux défis.

Pour d’autres, leur avenir n’est toujours pas clair et leurs clubs auront le temps de les lier à des accords.

Mais, avec des offres qui s’envolent pendant la fenêtre, pourraient-ils être tentés par une grosse journée de paie et déménager dans de nouveaux pâturages ?

talkSPORT.com examine le meilleur onze de départ des joueurs qui sont actuellement sur le point de devenir agents libres l’été prochain – et donc à gagner en janvier.

Gardien de but

Hugo Lloris

Hugo Lloris a rejoint Tottenham depuis Lyon en 2012

Le gardien vétéran est un pilier de Tottenham Hotspur depuis qu’il a rejoint le club en 2012 en provenance de Lyon.

Le joueur de 34 ans a disputé plus de 380 apparitions pour les Spurs, la majorité en tant que capitaine et, bien qu’il n’ait pas remporté l’argent pour le club, il a remporté la Coupe du monde et la Ligue des nations de l’UEFA avec son pays pendant son séjour à Londres nord.

Tottenham, qui a été lié à Sam Johnstone et Dean Henderson comme remplaçants possibles, a laissé le contrat du skipper expirer, mais l’entraîneur-chef Antonio Conte tient le Français en haute estime et les pourparlers devraient s’intensifier dans les mois à venir sur un éventuel contrat. extension.

La défense

Marcelo (LB)

Marcelo en action pour le Real Madrid

La star brésilienne a clairement indiqué son intention de quitter le Real Madrid l’été prochain et de revenir au Brésil après une brillante carrière en Espagne.

Après plus de 500 apparitions et quatre trophées de la Ligue des champions, cinq titres de Liga, deux Coupes d’Espagne, quatre Coupes du monde des clubs de la FIFA et quatre Supercoupes d’Espagne, le joueur de 33 ans devrait rejoindre Fluminense une fois son contrat expiré au Santiago. Bernabéu.

Marcelo a commencé sa carrière de joueur avec l’équipe brésilienne, où il a rejoint l’académie avant de s’établir dans l’équipe première lors de la campagne 2005/06.

Antonio Rudiger (CB)

Rudiger a marqué le premier but du match nul 2-2 de Chelsea contre Manchester United en octobre 2018

L’influence de Rudiger au centre de la défense de Chelsea a été évidente cette saison, avec l’Allemand revitalisé sous Thomas Tuchel.

Mais, sa situation contractuelle n’a pas changé malgré sa nouvelle importance pour les Bleus.

Barcelone a exprimé son intérêt à le signer ces dernières semaines, mais il est peu probable qu’il se permette de lui payer ce qu’il veut, Chelsea hésitant également à payer et à lui proposer un nouvel accord exceptionnel.

Cependant, le Real Madrid, le Paris-Saint Germain et le Bayern Munich sont tous intéressés par la signature de Rudiger et capables de répondre aux exigences salariales de l’Allemand.

Andreas Christensen (CB)

Andreas Christensen a aidé Chelsea à remporter la Ligue Europa en 2019

Le défenseur danois a eu du mal à cimenter une place de départ régulière sous Tuchel dans la configuration des trois derniers de Chelsea.

Les rivaux de la Premier League, Manchester United, Manchester City et Tottenham, surveillent tous l’évolution de son avenir avec les Blues.

L’AC Milan et Barcelone évaluent également tous deux sa situation, les clubs étant susceptibles de fondre pour le joueur de 25 ans lorsque la fenêtre s’ouvrira.

César Azpilicueta (RB)

Le défenseur est aimé à Stamford Bridge et ce sera un jour triste quand il partira enfin

Le capitaine bien-aimé est devenu une figure clé du succès de Chelsea au cours de la dernière décennie.

Cependant, Azpilicueta devrait quitter Stamford Bridge après avoir perdu sa place dans la défense de Tuchel, avec Reece James et Trevoh Chalobah préférés à lui.

Barcelone est le leader pour obtenir la signature de l’Espagnol et le patron actuel Xavi a admiré sa polyvalence en défense, tandis que les rivaux de la Liga, l’Atletico Madrid, sont également intéressés à le signer.

Milieu de terrain

Gareth Bale (AG)

Bale célèbre son premier but exceptionnel lors de la victoire finale du Real Madrid en Ligue des champions contre Liverpool

L’ailier gallois pourrait quitter le Real Madrid pour la dernière fois, après avoir lutté pour la cohérence ces dernières saisons.

Un retour potentiel à Tottenham est possible après son prêt réussi à son ancien club la saison dernière, où il a réussi 16 buts et trois passes décisives en 34 matchs.

Il est clair que le temps du joueur de 32 ans au Bernabeu est terminé, n’ayant disputé que trois apparitions dans toutes les compétitions, marquant un but, cette saison.

Mais, ayant déjà été lié à des déplacements au Moyen-Orient et en Major League Soccer, il y a toutes les chances que Bale puisse opter pour un dernier salaire avant de mettre fin à sa carrière, plutôt qu’un retour en Angleterre.

Paul Pogba (CM)

Paul Pogba a bien commencé la saison pour Man United, mais n’a pas encore signé de contrat

Pogba aurait admis qu’il était heureux à Manchester United après les signatures estivales de Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo.

Cependant, l’avenir du Français à Old Trafford n’est toujours pas clair, l’agent franc-parler Mino Raiola révélant qu’il a eu «de nombreuses offres» – y compris une prolongation avec les Red Devils.

Cependant, il a affirmé que la situation des contrats était au point mort en raison de la mauvaise forme du club et du limogeage d’Ole Gunnar Solksjaer, ce qui pourrait ouvrir la voie à un retour potentiel à la Juventus.

Le Real Madrid pourrait également mener la ligne en signant le Français, Raiola affirmant que le Bayern Munich ne peut pas se permettre de payer son salaire.

Louka Modric (CM)

Luka Modric a remporté quatre fois la Ligue des champions avec le Real Madrid

Les deux clubs de Manchester sont liés à Modric s’il ne prolonge pas son séjour au Real Madrid.

L’international croate et vainqueur du Ballon d’Or serait désireux de rester, ce qui pourrait potentiellement empêcher les géants de la Liga de signer Pogba.

Man City et Manchester United ont été liés à un intérêt pour l’ancienne star de Tottenham, avec un éventuel transfert futur vers les champions de la MLS à New York s’il déménage à l’Etihad.

Cependant, des rapports en Espagne de Marca affirment que les patrons du Real veulent le garder et que le capitaine croate est susceptible de signer de nouveaux termes avec Los Blancos.

On ne sait jamais, pourtant…

Jesse Lingard (AD)

Lingard était prêté à West Ham la saison dernière, mais est revenu les hanter plus tôt ce trimestre

On attendait beaucoup de Lingard cette saison après ses six mois de prêt à West Ham la saison dernière, mais il a trouvé ses opportunités de jeu limitées à Old Trafford en raison des arrivées de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho.

Avec son contrat à la fin de la campagne, il est probable que le joueur d’enfance de United poussera à quitter Old Trafford à la recherche du temps de jeu régulier qu’il mérite.

Mais s’il s’agira d’un transfert en janvier ou d’un transfert gratuit en été, on ne sait pas.

L’AC Milan, Barcelone, West Ham, Newcastle, Tottenham et Everton sont tous intéressés à le signer, Lingard espérant sûrement prouver qu’il mérite sa place dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2022.

Avant

Kylian Mbappé (CF)

Mbappe a le monde à ses pieds

Mbappe a toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid, et il n’aura pas de meilleure occasion de réaliser ses rêves.

L’équipe de LaLiga a vu deux offres rejetées pour la superstar française cet été, des informations affirmant que la plus élevée était de 200 millions d’euros. [£170m] le jour de la date limite, mais même cela n’a pas été jugé assez élevé pour le PSG.

Mais les géants français peuvent regretter de ne pas avoir encaissé quand ils en ont eu l’occasion, le Real étant libre de négocier un éventuel transfert gratuit en janvier.

La rencontre des huitièmes de finale du PSG avec Los Blancos en Ligue des champions pourrait être décisive dans la quête finale du Real pour le signer avant la saison prochaine.

Alexandre Lacazette (CF)

.

L’ouvreur de Lacazette était vintage Arsenal contre Southampton

Les négociations contractuelles sont au point mort pour Lacazette jusqu’à la fin de la campagne 2021/22, mais d’ici là, il pourrait être trop tard.

Il a mené la ligne pour Arsenal ces dernières semaines et a pris le brassard de capitaine, avec Pierre-Emerick Aubameyang dans la niche de Mikel Arteta à nouveau, mais on ne sait pas s’il restera aux Emirats cet été.

Le Français a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues mais n’a réussi que quatre buts, et on s’attendait depuis longtemps à ce qu’il quitte le club du nord de Londres à l’expiration de son contrat.

Mais, avec la nouvelle incertitude sur l’avenir d’Aubameyang, cela pourrait inciter Arsenal à agir pour garder Lacazette au club.

Agents libres en 2022 XI :

