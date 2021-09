Kylian Mbappe classé par FIFA 22 comme le joueur le plus rapide du monde, suivi par Adama Traoré, Dan James et un ailier de Preston North End

in

EA SPORTS a annoncé les joueurs les plus rapides à apparaître dans FIFA 22, avec quelques noms surprises pourchassant de près les suspects habituels.

L’anticipation se renforce avant le lancement du jeu le 1er octobre, le géant du jeu vidéo libérant lentement les cartes Ultimate Team alors que les fans commencent à classer leurs joueurs préférés.

Mbappe n’est pas seulement la star de la couverture de la FIFA, mais le joueur le plus rapide du jeu

Le débat a commencé lorsqu’il a été annoncé que Cristiano Ronaldo avait abandonné les deux meilleurs joueurs du jeu, laissant la place à Robert Lewandowski pour prendre sa place aux côtés de Lionel Messi.

Certaines des plus grandes stars du monde débattent souvent de leurs statistiques individuelles, avec un rythme de grande fierté.

Et maintenant, les 20 joueurs les plus rapides sur FIFA 22 ont été révélés, avec seulement un nombre sélectionné parmi les 100 meilleurs joueurs globaux déjà révélés.

L’attaquant du PSG Kylian Mbappe remporte les honneurs en tant que joueur le plus rapide du jeu avec un score de rythme gigantesque de 97 sur 99.

FIFA est l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde, se vendant à des centaines de millions d’exemplaires chaque année

Un clip des Wolves et de l’ailier espagnol Adama Traoré indigné par son rythme était auparavant devenu viral, mais il sera désormais aux anges.

L’ailier passionnant est désormais le deuxième joueur le plus rapide du match avec un score de 96, bien supérieur au score de 75 qui l’avait précédemment agacé.

L’ailier des Wolves Adama Traoré obtient un petit coup de pouce

Alphonso Davies est devenu l’une des plus grandes stars défensives du jeu en montrant sa vitesse incroyable avec le Bayern Munich

Traoré est au niveau d’Alphonso Davies du Bayern Munich, que son coéquipier Thomas Muller surnommait auparavant “Roadrunner”.

Ensuite, la première vraie grande surprise arrive avec Daniel James de Leeds à la quatrième place, rejoignant Achraf Hakimi du PSG et Vinicius Jr. du Real Madrid le 95.

Les cartes d’équipe ultime sont divisées en or, argent et bronze en fonction de la note globale d’un joueur, avec un certain nombre d’étoiles beaucoup moins connues recevant des chiffres de rythme énormes.

Les fans de Preston North End seront ravis de voir Tom Barkhuizen comme l’un des joueurs les plus rapides du jeu

Parmi eux se trouve Tom Barkhuizen qui joue pour l’équipe de championnat Preston North End, obtenant un score de 94, ce qui dépasse largement sa note globale de seulement 71.

L’arrière gauche de l’AC Milan, Theo Hernandez, complète le top 20, ce qui pourrait faire sourciller après avoir échoué à suivre l’attaquant de la Juventus Alvaro Morata.

