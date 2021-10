Kylian Mbappe croise le fer avec le PSG dans une nouvelle admission de transfert majeur

in

Kylian Mbappe a confirmé qu’il avait demandé à quitter le Paris Saint-Germain cet été, mais n’est pas satisfait de la propre version des événements du club.

Déjà établi depuis longtemps comme l’un des meilleurs joueurs au monde, le joueur de 22 ans est l’une des matières premières les plus en vogue sur le marché des transferts. Il reste moins d’un an à son contrat au Parc des Princes. La perspective de le signer gratuitement va exciter d’autres clubs et inquiéter le PSG.

Cela aurait pu être une autre histoire si Paris l’avait vendu cet été. Ils n’ont même pas répondu à deux offres du Real Madrid vers la fin du mercato. S’ils l’avaient accepté, ils auraient pu empocher 220 millions d’euros extraordinaires.

Le Real reste désireux de signer Mbappe l’année prochaine en tant qu’agent libre. Le PSG n’a pas renoncé à le garder, mais il a maintenant révélé sa version des faits.

“J’ai demandé à partir, car à partir du moment où je n’ai pas voulu prolonger, je voulais que le club ait des frais de transfert pour avoir un remplaçant de qualité”, a-t-il déclaré à RMC Sport.

« C’est un club qui m’a beaucoup apporté, j’ai toujours été heureux, les quatre années que j’ai passées ici, et je le suis toujours.

«Je l’ai annoncé assez tôt pour que le club puisse faire volte-face – je voulais que tout le monde sorte adulte, parte main dans la main, fasse une bonne affaire, et j’ai respecté cela. J’ai dit : ‘si tu ne veux pas que je parte, je resterai’.

« Les gens ont dit que j’avais refusé six ou sept offres de prolongation, auxquelles je ne voulais pas parler [sporting director] Léonard plus. Ce n’est absolument pas vrai.

Par la suite, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, reprendrait les négociations contractuelles de Leonardo dans ce cas particulier.

Mbappe n’a pas été amené à commenter cette question particulière. Mais il a réitéré sa position sur la façon dont le club l’a traité.

“Ce n’est pas à moi de juger, mais pour moi, ma position a été claire”, a-t-il déclaré.

« J’ai dit que je voulais partir et je l’ai dit assez tôt. Moi, personnellement, je n’ai pas trop apprécié le fait qu’ils aient dit ‘oui, il vient la dernière semaine d’août’, parce que ça ferait de moi un voleur.

« J’ai dit fin juillet que je voulais partir.

Mbappe s’est depuis effondré pour faire partie du magnifique trio de tête du PSG aux côtés de Lionel Messi et Neymar.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec la France a contribué quatre buts et trois passes décisives en neuf matches de Ligue 1 jusqu’à présent cette saison – plus que l’ancien duo barcelonais.

Il reste encore à voir combien de temps durera leur combinaison, Mbappe étant une cible pour Madrid et également des liens divertissants avec Liverpool et Manchester City.

Benzema confiant que le Real signera Mbappe

Un homme qui pense savoir où Mbappe finira est son coéquipier international Karim Benzema.

L’attaquant a été ramené du désert sous Didier Deschamps pour l’Euro 2020. Dans la foulée, il a pu s’associer pour la première fois avec Mbappe.

Benzema espère maintenant que son association pourra également s’étendre au niveau des clubs. Le leader du Real Madrid a récemment soutenu son club actuel pour signer Mbappe.

Il a déclaré à L’Equipe : « Il l’a dit lui-même. Il veut voir autre chose.

« Un jour, il jouera pour le Real Madrid. Je ne sais pas quand. Mais ça viendra.

“C’est juste une question de temps.”

