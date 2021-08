Kylian Mbappé désespéré pour le transfert du Real Madrid

L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé fait toujours pression pour un transfert au Real Madrid dans les prochains jours. Selon Fabrizio Romano, la dernière et dernière offre des géants espagnols aux dirigeants de Ligue 1 est de 170 millions d’euros, plus 10 millions d’euros supplémentaires.

L’international français aurait déclaré à ses proches qu’il souhaitait rejoindre le Real Madrid cet été plutôt que comme agent libre dans un an. Les coéquipiers de Mbappé au PSG sont également conscients que le joueur ne veut plus jouer pour le club cette saison.

Kylian Mbappé fait pression pour le transfert du Real Madrid

Le PSG n’a pas encore répondu à la dernière offre

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a une grande décision entre les mains en ce qui concerne l’avenir de Mbappé. D’un côté, son club est déterminé à garder un brillant jeune joueur qui fait figure d’affiche du football français. Cela empêchera également Les Parisiens d’être intimidés dans une vente par Florentino Perez et le Real Madrid.

D’un autre côté, Al-Khelaifi sera conscient que rejeter la dernière offre astronomique déposée par le Real pourrait être considéré comme une erreur grossière cette fois-ci l’année prochaine, lorsque Mbappé rejoindrait simplement le club madrilène sur un transfert gratuit.

Le président du PSG a publiquement admis que Mbappé voulait partir et a déclaré qu’un transfert serait accordé s’il satisfaisait aux conditions du club. Recevoir des frais de transfert totaux de 180 millions d’euros pour un joueur qui n’a plus qu’un an sur son contrat est une aussi bonne affaire que la partie française pourrait espérer, et le Real ne reviendra pas avec une nouvelle offre si sa dernière proposition est rejetée.

Le PSG Still Owe Monaco pour la signature de Mbappé

En discutant de la saga des transferts de Mbappé, Al-Khalaifi a admis que l’ancien club de l’attaquant, l’AS Monaco, devait toujours une partie des 180 millions d’euros d’honoraires convenus pour que le PSG le signe en 2018.

Jusqu’à présent, seulement 145 millions d’euros ont été payés, et le PSG hésite à accepter les avances du Real Madrid à moins qu’il ne puisse rentabiliser les frais de transfert initiaux qu’il a payés il y a trois ans.

À quelques jours de la fermeture de la fenêtre, Madrid est de plus en plus convaincu que le PSG finira par accepter son offre, leur ouvrant la voie pour faire de Mbappé leur dernier Galactico.

Photo principale

Intégrer à partir de .