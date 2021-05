Kylian Mbappe doute, Raheem Sterling et Sergio Aguero snobés… Comment Manchester City et le Paris Saint-Germain pourraient s’aligner pour une énorme confrontation en Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain transpire sur la forme physique de Kylian Mbappe avant sa demi-finale cruciale de Ligue des champions avec Manchester City mardi soir.

City détient l’avantage après avoir remporté le match aller à Paris 2-1 et sait que le PSG doit marquer au moins deux fois à l’Etihad pour avoir une chance de se diriger vers sa deuxième finale consécutive.

.

Mbappe devait regarder de côté alors que le PSG affrontait Lens samedi

L’équipe de Pep Guardiola a été surclassée en première mi-temps au Parc des Princes avec Marquinhos marquant le premier match, mais a riposté avec brio en deuxième et a dominé ses hôtes pour assurer une belle victoire.

Le club de Premier League a géré Mbappe avec brio lors de ce match aller, le limitant à zéro tirs, et il a même eu moins de touches que le gardien de but de City Ederson dans le match.

Le vainqueur de la Coupe du monde de France reste cependant une perspective dangereuse, marquant 37 buts toutes compétitions confondues pour le PSG cette saison.

Mais il était absent de la victoire 2-1 du club contre Lens samedi en raison d’un problème de mollet.

Mauricio Pochettino a déclaré au cours du week-end qu’il était “ optimiste ” que Mbappe serait prêt à jouer, mais n’a offert aucune garantie qu’il commencerait.

.

Mbappe a été marqué dès le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions

Pochettino espère désespérément que son optimisme se révèle bien fondé et que les deux managers ont beaucoup à réfléchir avant un match aussi crucial – que vous pouvez écouter EN DIRECT sur takSPORT.

Voici comment les deux clubs pourraient s’aligner pour le choc gigantesque …

Man City

La roulette Pep s’est poursuivie en Premier League samedi, à la grande frustration des joueurs de Fantasy Premier League à travers le pays.

Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Phil Foden, Ruben Dias et Kyle Walker étaient tous sur le banc contre Crystal Palace alors que les leaders de la ligue remportaient une victoire 2-0.

.

Raheem Sterling pourrait à nouveau se retrouver sur le banc

Tous sont susceptibles de revenir et Guardiola persistera probablement sans un attaquant reconnu contre le PSG, d’autant plus que Gabriel Jesus et Sergio Aguero ont joué contre Palace.

Aguero a impressionné et marqué contre les Eagles, mais a connu une saison interrompue par des blessures et, bien qu’il se soit déclaré prêt à affronter le PSG, devrait être nommé sur le banc avec Kevin de Bruyne et Ilkay Gundogan interchangeant en attaque.

Foden devrait commencer devant Raheem Sterling, la plus jeune des deux stars anglaises semblant avoir la confiance de son entraîneur dans les grands matchs et Sterling n’étant plus le partant certain qu’il était.

Oleksandr Zinchenko a changé le jeu lorsqu’il est entré au match aller et pourrait également commencer à l’Etihad.

John Stones a été suspendu contre Palace, mais est disponible pour son partenaire Dias au cœur de la défense de la ville.

Comment Man City pourrait faire la queue pour affronter le PSG mardi

PSG

Le PSG sera sans Idrissa Gueye suspendu, après que le milieu de terrain a été expulsé au match aller pour un mauvais défi sur Ilkay Gundogan.

Juan Bernat et le gardien de réserve Alexandre Letellier sont toujours blessés et absents.

Le club français fera sans aucun doute tout ce qu’il peut pour que Mbappe soit apte au match.

Même s’il n’est qu’à 75%, il est difficile d’imaginer que Pochettino le laissera de côté étant donné son importance pour l’équipe.

Si Mbappe joue, ce sera probablement une équipe similaire à celle qui a affronté Man City au match aller.

Neymar a tendance à dériver à l’intérieur pour jouer dans la zone derrière Mbappe avec Marco Verratti fournissant le lien important entre la défense et l’attaque.

Si Mbappe ne le faisait pas, Mauro Icardi est en ligne pour prendre sa place dans l’équipe.

À quoi ressemblerait le PSG avec Mbappe dans leurs rangs

Comment le PSG pourrait s’aligner si Mbappe est incapable de jouer