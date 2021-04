Kylian Mbappé du PSG est fier de prendre le dessus sur Manuel Neuer du Bayern Munich

La star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a déclaré qu’il savourait des moments comme il l’avait fait hier en se retrouvant face au légendaire gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer.

«Comme je l’ai dit à Barcelone [after scoring a hat-trick in the previous round], J’adore ce type de jeu », a déclaré Mbappé (tel que capturé par AS). «Ils n’ont pas toujours suivi mon chemin et peut-être qu’ils ne le feront pas à l’avenir, mais je ne suis pas ici pour me cacher. J’adore ce genre de jeu et être décisif.

Plus précisément, Mbappé adorait se retrouver dans quelques instants où il devait élaborer une stratégie pour battre Neuer.

Kylian Mbappé et Neymar ont fait partie intégrante du succès du PSG.Photo d’Alexander Hassenstein / .

«J’adore jouer contre les meilleurs joueurs du monde et Manuel Neuer est l’un des meilleurs gardiens de l’histoire. Je n’ai ressenti aucune pression. Je n’ai pas réussi à marquer contre lui en finale [last season], mais j’espère pouvoir le refaire », a déclaré Mbappé.

Mais surtout, Mbappé chérit la capacité de l’équipe à entrer dans l’Allianz Arena et à remporter une victoire.

«C’était avant tout une superbe performance d’équipe et j’en ai profité. Mais ce n’est que la mi-temps dans une égalité énorme. Nous avons souffert, mais nous avons souffert en équipe », a déclaré Mbappé. «Nous étions solides et avons réussi à les faire souffrir grâce à nos points forts. Ce fut un match difficile contre la meilleure équipe d’Europe en ce moment. Nous avons bien joué en équipe, mais ce n’est que le premier match. Il faut jouer avec confiance [in the second leg] et encore, comme une équipe.