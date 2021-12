Kylian Mbappe en passe de dépasser le nombre de buts de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en Ligue des champions après être devenu le plus jeune joueur de l’histoire à franchir un cap

Kylian Mbappe a battu un nouveau record en pourchassant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en Ligue des champions.

La superstar du Paris Saint-Germain a marqué deux buts en sept minutes contre le Club de Bruges mardi soir.

Mbappe a le monde à ses pieds

L’attaquant français n’a pas tardé à s’inscrire sur la feuille de match face au Club de Bruges

Ces buts ont porté son total à 31 dans la compétition, faisant de Mbappe le plus jeune joueur de l’histoire de la compétition à réussir cet exploit.

La superstar française est âgée de 22 ans et 352 jours et non seulement pourrait-il un jour dépasser Messi et Ronaldo, elle a déjà dépassé deux légendes de la compétition.

L’icône de Manchester United Wayne Rooney et l’ancien attaquant de Barcelone et de l’Inter Milan Samuel Eto’o étaient tous deux au-dessus de Mbappe avant le début du jeu, mais ont maintenant été dépassés par l’homme du PSG.

Messi, cependant, ne laissera pas Mbappe poursuivre son décompte de si tôt et il a inscrit une marque du pied gauche dans le coin inférieur gauche contre le Club de Bruges pour porter son décompte de la Ligue des champions à 124 buts.

Messi s’est également inscrit sur la feuille de match

Ronaldo, quant à lui, en a 140 et ne montre aucun signe de ralentissement à Manchester United.

Étant donné que l’avenir de Mbappe est encore loin d’être certain, le vainqueur de la Coupe du monde continue de produire des performances sensationnelles pour le PSG.

Mbappe devrait toujours rejoindre le Real Madrid l’été prochain à l’expiration de son contrat et pourrait commencer à négocier avec Los Blancos en janvier.

Le club était en fait si désireux de s’assurer ses services cette saison qu’il a soumis une offre gigantesque de 220 millions d’euros (environ 187 millions de livres sterling) le jour de la date limite pour l’attaquant du PSG.

