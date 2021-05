Kylian Mbappe envoie un message au conseil d’administration du PSG après que Lille ait remporté le titre de Ligue 1 ⋆ .

Kylian Mbappe veut que le PSG construise un “ projet solide ” après avoir raté le titre de Ligue 1 (. via .)

Kylian Mbappe a déclaré à la hiérarchie du Paris Saint-Germain qu’il souhaitait que le club construise “ un projet solide ” après avoir raté le titre de Ligue 1 à Lille.

Le PSG a scellé une victoire 2-0 sur Brest lors de la dernière journée de l’élite française dimanche, mais cela n’a pas suffi puisque Lille a battu Angers pour remporter son premier titre de Ligue 1 depuis 2011.

Mbappe a terminé la campagne en tant que meilleur buteur de la division avec 27 buts, mais le PSG a enduré une fin de saison déçue avec son élimination en Ligue des champions et son incapacité à conserver le trophée de la ligue.

Mbappe n’a plus qu’un an de contrat cet été et l’attaquant français admet qu’il n’engagera pas son avenir tant qu’il n’aura pas reçu de garanties du PSG.

«Tout le monde sait à quel point je suis profondément attaché au club. J’ai toujours été très reconnaissant envers le président, mes différents entraîneurs », a déclaré Mbappe à Canal Plus.

«Ce que je veux, c’est gagner, sentir que je suis quelque part où je peux gagner, où il y a un projet solide autour de moi. Le projet footballistique est essentiel. Je veux avoir l’impression de faire partie d’une équipe qui va faire quelque chose.

Kylian Mbappe a terminé meilleur buteur de Ligue 1 avec 27 buts (.)

«Ensuite, à nous de montrer ce que nous pouvons faire, nous parlons avec le club, nous verrons ce qui se passe. En tout cas, j’ai toujours été heureux ici et j’ai passé quatre années exceptionnelles ici, nous sommes très clairs avec le club.

«Le club connaît ma relation avec lui, cette ville, ce pays. Nous allons faire les choses comme elles devraient l’être, d’une manière ou d’une autre.

«Je ne peux pas dire ce qu’il faut faire, je ne suis qu’un joueur, mais je pense que les gens ont vu, tout le monde a vu.

«Quand tout le monde voit, il est plus facile de tirer des conclusions, mais il n’y a pas de problème. Nous avons perdu le titre, mais maintenant, nous devons nous concentrer sur l’avenir.

Lille a décroché le titre de Ligue 1 dimanche (EPA)

Plus: Liverpool FC



Pendant ce temps, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi est catégorique sur le fait que Mbappe restera au club.

«Pour moi, Kylian est un joueur du PSG et sera un joueur du PSG. Je ne suis pas inquiet », a-t-il déclaré.

«Ne vous inquiétez pas, travaillons. Mbappe est parisien. Il est français, il est parisien, il est sous contrat et il veut rester à 100%.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sur le sport.

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();