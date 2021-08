Kylian Mbappé est à la croisée des chemins entre extravagance et ambition

Kylian Mbappé a jusqu’à présent tout réalisé dans sa carrière à la vitesse de la lumière, ce qui est tout à fait approprié compte tenu de la rapidité avec laquelle il semble courir. Mbappé est si rapide que, lorsqu’il commence à sprinter, vous ne seriez pas surpris de voir des traînées de vapeur s’éloigner de ses bottes et monter dans le ciel nocturne. Son ascension vers la grandeur a été presque aussi rapide que celle de Pelé, avec qui il est le seul adolescent à avoir marqué en finale de Coupe du monde. Mbappé n’a encore que 22 ans et compte déjà plus d’une dizaine de médailles dans son armoire à trophées. Il marque en moyenne près d’un but par match en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain et plus d’un but tous les trois matchs pour la France. Pourtant, son ambition est telle que même la signature par le PSG de Lionel Messi n’est pas l’injection de carburant dont sa carrière a besoin. Au lieu de cela, il convoite un transfert au Real Madrid; Le PSG a rejeté l’offre de 188 millions de dollars de Madrid pour Mbappé, qui serait déterminé à rejoindre le club espagnol, où il espère probablement voyager encore plus vite que la lumière.

Peut-être que sa clameur pour un transfert est en partie due aux vastes attentes qu’il a suscitées. Parce que Mbappé a tant accompli, il est facile d’être trop critique au moment où il montre des signes de ralentissement. Lors de l’avancée du PSG en finale de l’UEFA Champions League 2020, sa finition a semblé moins impitoyable que d’habitude, l’abandonnant dans le match décisif. Certains l’ont vu et ont craint que cela ne fasse partie d’une tendance. Puis, la saison suivante, il a pris une vengeance glorieuse et passionnante contre le Bayern Munich en quarts de finale du même tournoi. Rarement Manuel Neuer a semblé aussi constamment déconcerté face à un attaquant adverse. Plus récemment, avec l’échec de Mbappé à trouver le chemin des filets lors du tournoi Euro 2020, y compris son penalty manqué lors de la défaite de la France contre la Suisse, beaucoup d’entre nous ont encore douté de lui.

Heureusement pour quelqu’un avec autant de pression sur lui, on ne sait pas s’il s’en soucie. Il pourrait très facilement souhaiter rester en France, mais il est sûr d’une chose : avec Messi, sans doute le plus grand footballeur de tous les temps, désormais parmi ses collègues, les résultats de la plupart des matches nationaux seront probablement encore moins excitants. De plus, son coéquipier actuel Neymar présente un récit édifiant pour jouer loin des plus grandes scènes d’Europe. Lorsque le PSG a acheté Neymar à Barcelone, le Brésilien a été largement présenté comme le successeur de Messi comme le meilleur du monde. Depuis lors, cependant, son ascension a calé. Cela est en partie dû à des blessures à des moments malheureux, mais aussi parce que la victoire en France est venue trop facilement à Neymar. Le regarder en Ligue 1 lors de ses deux premières saisons, avant que la division ne devienne nettement plus compétitive, devait rappeler une partie de son jeu lorsqu’il était suprême à Santos : c’est-à-dire, où il était si supérieur à une grande partie de la opposition qu’il a délibéré trop longtemps sur le ballon et s’est abusé.

Mbappé en sera conscient ainsi que d’autres éléments similaires qui se glissent dans son propre jeu. L’autre chose qu’il a peut-être remarquée est qu’avec autant d’étoiles maintenant dans la galaxie du PSG, il peut devenir plus difficile pour le public de voir à quel point il brille. Et si le plus haut niveau de grandeur est ce dont Mbappé aspire, alors il sait qu’il devra diriger sa propre équipe. Mais l’été d’activités de transfert frénétiques de son club – l’arrivée de Messi a été précédée par les arrivées de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi – a rendu ce rôle de leader moins probable que jamais.

Le Real Madrid est donc le coup parfait pour lui. C’est un grand club avec des finances fragilisées et des fortunes sportives bégayées : un empire en mode récupération. A Madrid, il peut renouveler une équipe vieillissante et se revigorer. Il pourra éventuellement reprendre les rênes de l’attaque de Karim Benzema. Mais surtout, il aura une aventure déterminante dans son nouveau club, ce qu’il n’a pas encore vécu jusqu’à présent. Cela peut sembler étrange que ce soit le cas pour Mbappé, mais considérez sa position unique. À presque aucun autre moment de l’histoire, quelqu’un n’aurait pu déplacer des clubs pour une somme de 210 millions de dollars et rivaliser d’attention avec un coéquipier, mais c’est ce qui est arrivé à Mbappé lorsqu’il est allé au PSG en 2017. Là, il s’est associé à Neymar, et leur domination sur cette ligue était si assurée qu’elle n’avait rien d’épique. Et pour la grandeur, vous avez besoin de l’épopée. Epic, au niveau des clubs, c’est Neymar qui remporte la Coupe Libertadores pour Santos, leur premier titre en près de 50 ans. Epic, Sergio Ramos déménage au Real Madrid depuis Séville et devient peut-être le meilleur leader qu’ils aient jamais connu. Epic, c’est Messi déménage à Barcelone avec à peine plus que sa famille, cette première touche divine et un rêve. L’héroïsme de Mbappé pour son pays est bien connu, mais il n’a pas encore atteint l’épopée au niveau des clubs.

Il s’est rapproché. Gagner la Ligue des champions pour une équipe de sa ville natale aurait pu le faire, mais ce n’était pas le cas. Le Real Madrid est une proposition intrigante et, de plus, l’institution espagnole a besoin de lui autant qu’il en a besoin. Pour qu’une légende perdure, son mythe doit être nourri à plusieurs reprises, et le Real n’a pas été aussi bien nourri ces dernières années. Leur signature de marque la plus récente, Eden Hazard, a trop souvent été abattue par des blessures, tandis que l’une de leurs dernières grandes acquisitions, Gareth Bale, a récemment perdu une grande partie de son éclat. Le Real ne l’admet peut-être pas, mais le souhait de Mbappé de les rejoindre est un coup de pouce clé à un moment où la plupart des superstars du jeu lorgnent avec envie les autres ligues. Mbappé permet au Real de dire: “Attention au monde, nous l’avons toujours.”

Et, surtout, Mbappé l’a toujours. Il est assez jeune pour que tout ce qu’il a fait jusqu’à présent dans sa carrière puisse être simplement considéré comme une bande-annonce pour le long métrage, même si, selon les normes de la plupart des mortels, il a déjà livré plusieurs performances déterminantes pour sa carrière. Mais Mbappé n’est pas terrien comme nous tous. Il est interstellaire, et donc, pour les années à venir, le ciel nocturne de Madrid est sur le point d’être témoin d’un régal.

