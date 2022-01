Kylian Mbappe est désormais libre de signer un contrat avec le Real Madrid, mais le Paris Saint-Germain espère toujours que la star de la France restera alors que la presse espagnole compte à rebours pour le transfert

Kylian Mbappe est désormais libre de signer un accord de pré-contrat avec un autre club alors qu’il entame les derniers mois de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Le joueur de 23 ans est l’un des plus grands talents du football mondial et a le contrôle de son propre avenir.

.

Mbappe voulait quitter le PSG pour le Real Madrid cet été

Le PSG garde espoir de persuader le vainqueur de la Coupe du monde de signer un nouvel accord avec le club avant qu’il ne devienne agent libre cet été.

Il est peu probable que Mbappe se dirige quelque part en janvier, car il a déclaré la semaine dernière qu’il serait « à 100% » un joueur du PSG jusqu’à la fin de la saison.

Mais il a été rapporté que les dirigeants du club français n’ont pas perdu espoir de le faire signer un contrat d’un ou deux ans.

Le Real Madrid n’a pas caché son désir de signer l’attaquant, faisant deux énormes offres de transfert l’été dernier.

Ces offres n’ont pas été retenues par le PSG car ils pensaient qu’il signerait toujours un nouveau contrat.

.

Mbappe a marqué 126 buts en 151 matchs avec le PSG

Six mois plus tard, il n’y a aucun signe d’un nouvel accord, mais il y aura certainement beaucoup de rebondissements à venir.

Le club accepte que Mbappe ait un véritable désir de jouer pour le Real à un moment donné de sa carrière, mais souligne également la profonde affection du joueur pour Paris, la ville où il est né et a grandi.

Le joueur aime travailler aux côtés de stars du PSG telles que Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma et a été pris sous l’aile du président du club Nasser Al-Khelaifi.

Maintenant que le 1er janvier est arrivé, Mbappe est libre d’entamer des négociations et de signer un accord de pré-contrat avec un autre club.

Ceux de Madrid attendent avec impatience l’arrivée de l’international français cet été.

Le magasin espagnol El Chiringuito a même superposé le visage de Mbappe sur un compte à rebours du Nouvel An, telle est l’excitation qui monte dans la capitale espagnole.

