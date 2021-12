« Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde »

03/12/2021 à 18:44 CET

Le président de l’UEFA Alexandre Ceferin a envisagé Kylian Mbappé comme « le meilleur joueur du monde aujourd’hui » dans le cadre de sa visite au siège de la Fédération française de football (FFF). Le haut dirigeant de l’UEFA a rencontré le président de la FFF, Noël Le Graet. La rencontre est due à des questions protocolaires, afin de maintenir des relations fluides avec les fédérations de football de l’État, en l’occurrence celle du pays français.

L’équipe de France est au top

Au cours de son séjour, Ceferin a fait l’éloge des stars du football français, aujourd’hui et par le passé : « Michel Platini était, en son temps, le meilleur joueur ou l’un des meilleurs du monde. Plus tard, Zinedine Zidane était aussi un joueur« Après le bilan chronologique des meilleurs talents de l’histoire de France, les louanges sont venues à l’attaquant du PSG, à Mbappé et à l’équipe de France : « L’équipe de France est aussi très forte, ils sont au top ! ».

L’invité au siège de la Fédération française de football a également eu de bons mots pour le travail de la FFF, qui maintient le pays comme l’une des puissances du football mondial : « C’est une grande fédération, elle a eu beaucoup de succès. Elle vient de remporter la dernière édition de la Ligue des Nations, ainsi que la dernière de la Coupe du monde. La France a produit beaucoup de grands footballeurs. » Ceferin lui-même a admis la nécessité de maintenir un retour d’information entre l’UEFA et les différentes fédérations : « Il est important d’avoir de bonnes relations avec toutes les associations membres de l’UEFA. »

Le responsable de l’UEFA a également souligné les ravages que la pandémie a laissés dans le football européen : « Le football européen, les clubs et les licenciés ont beaucoup souffert de la crise du coronavirus. je veux t’envoyer un message d’espoir avant tout. Je suis sûr que cette crise prendra bientôt fin et que nous retrouverons une vie normale. Le football a souffert, mais il a réussi à s’en sortir et à retrouver rapidement une vie normale. Il a été l’un des plus rapides à le faire, car le football manquait tellement à tout le monde quand les stades étaient vides. Je pense au football mais aussi à l’ensemble de la société ».