Kylian Mbappe est l’héritier de Lionel Messi et du trône de Cristiano Ronaldo et la star du Paris Saint-Germain pourrait être le fer de lance de la France vers la gloire de l’Euro 2020, déclare Jose Mourinho

Jose Mourinho a soutenu Kylian Mbappe pour devenir la force dominante du football mondial alors que les carrières remarquables de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo touchent à leur fin.

Messi et Ronaldo ont établi une ère de suprématie sans précédent dans le beau jeu depuis le milieu des années 2000, remportant un étonnant dix Ballons d’Or à eux deux depuis 2008.

Mbappe cherchera à reproduire sa forme de Coupe du monde 2018 à l’Euro 2020

L’attaquant de la Juventus Ronaldo est le deuxième meilleur buteur de l’histoire avec 772 buts et est également le meilleur buteur du Real Madrid, ayant remporté cinq trophées incroyables en Ligue des champions.

Messi, quant à lui, est le meilleur buteur de tous les temps de Barcelone avec 744 buts et a battu des dizaines de records de la Liga au cours de ses 17 années de football.

Mourinho estime que Mbappe, qui a déjà marqué 163 buts remarquables à seulement 22 ans, est l’homme destiné à reprendre la domination des deux grands dans le football.

“Quand vous avez Mbappe à vos côtés, il est très difficile de ne pas gagner, c’est beaucoup plus facile de gagner”, a déclaré Mourinho à talkSPORT à propos du leader électrique du PSG.

« Il fait partie de ces joueurs qui gagnent des matchs, font peur à leurs adversaires, poussent l’opposition à changer d’approche en raison de ses qualités.

Ronaldo et Messi sont incontestablement deux des plus grands joueurs que le football ait vus

“Avec Messi et Ronaldo qui arrivent à la fin de la trentaine, je pense qu’il est le prochain.”

Mourinho a également félicité l’entraîneur des Bleus, Didier Deschamps, pour la façon dont il a géré les attentes de l’équipe nationale les ayant menés à un triomphe en Coupe du monde en 2018.

“Didier était un très bon entraîneur au niveau des clubs, puis il est allé en équipe nationale avec toute son expérience et ses valeurs, je pense que c’est un entraîneur fantastique pour l’équipe nationale”, a ajouté The Special One.

« Il n’a pas peur des grandes décisions et n’a pas peur des décisions difficiles à prendre ou même d’une décision que le public n’apprécierait pas.

Si les choses se passent bien cet été, Mbappe aura remporté les deux grands tournois internationaux à l’âge de 23 ans

« Il se fiche que Giroud ne joue pas pour Chelsea, il le joue toujours. Il s’en fout [Karim] Benzema joue à merveille pour le Real Madrid. Il ne le sélectionne pas.

« Il sait exactement ce qu’il veut et il est très respecté dans le pays. Si je devais dire une équipe pour la gagner, je dirais que leur groupe de joueurs est fantastique.

