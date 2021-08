Kylian Mbappe et Cristiano Ronaldo parmi les transferts qui pourraient encore se produire alors que des clubs comme Chelsea, le Real Madrid et Tottenham envisagent des accords de dernière minute

in

Si Sir Alex Ferguson était dans le jeu des transferts, c’est ce qu’il appellerait le temps des fesses qui couine.

L’horloge tourne rapidement vers cette date limite du 31 août.

Certains des plus grands acteurs mondiaux pourraient encore être en mouvement

Cet homme reste sur place

C’est sans doute la fenêtre de transfert la plus excitante depuis des années : nous avons eu les deux transferts les plus chers de l’histoire de la Premier League, avec Jack Grealish à Manchester City et Romelu Lukaku à Chelsea.

Manchester United a conclu ses affaires tôt avec des accords pour Jadon Sancho et Raphael Varane – mais Arsenal, de tous les clubs, a réussi à les dépenser jusqu’à présent.

Oh, et Lionel Messi a quitté Barcelone pour le Paris Saint-Germain.

Mais chaque fenêtre classique a besoin d’une chose avant tout. Un joueur de haut niveau qui brille par son absence à l’entraînement.

Ils ne viennent pas beaucoup plus gros que Harry Kane – et bien que l’attaquant de Tottenham ait maintenant exclu une sortie estivale, certains des plus grands noms du football pourraient encore être en mouvement.

Malgré des mois de négociation, certains accords tombent inévitablement sur le fil, alors que les agents et les directeurs augmentent la pression les uns sur les autres pour voir qui cligne des yeux en premier.

Ne soyez pas du tout surpris s’il y a des mouvements tardifs des gars suivants…

Nous n’aurions pas pu demander une meilleure fenêtre jusqu’à présent

Kylian Mbappe (PSG) – 22 ans, recherché par le Real Madrid, évalué à 180 millions de livres sterling

Dans la plupart des fenêtres, Mbappe au Real Madrid serait le plus gros contrat imaginable.

Cet été, ce ne serait même pas la plus grosse affaire du PSG.

Les géants de la Ligue 1 ont rejeté une offre de 137 millions de livres sterling pour la superstar française, qui n’a plus qu’un an sur son contrat.

Ils veulent toujours le garder et prolonger son contrat, alors Madrid est obligé de payer ce qu’il vaut l’été prochain.

Cependant, Mbappe veut y aller, personne ne peut le forcer à signer un nouvel accord – et le PSG ne peut pas risquer de le perdre pour rien.

Les derniers rapports suggèrent qu’ils le vendront si quelqu’un offre 180 millions de livres sterling. Attendez-vous à ce que celui-ci se développe dans les prochains jours.

Le Real Madrid a toujours été le prétendant le plus probable de Mbappe

Cristiano Ronaldo (Juventus) – 36 ans, recherché par le PSG, évalué à 25 millions de livres sterling

Si Mbappe quitte le PSG, cela pourrait ouvrir la voie à un accord qui l’emporterait sur le transfert de Messi plus tôt cet été.

Ronaldo a été mis sur le banc par la Juve la semaine dernière, suscitant des rumeurs de sortie, et l’icône du Portugal n’a plus qu’un an sur son contrat.

Le PSG a été lié à sa signature, tout comme Manchester City, bien que les champions de Premier League aient apparemment snobé l’opportunité de le signer.

Imaginez cela, cependant? Ronaldo, Messi et Neymar dans la même équipe. C’est possible.

Ronaldo voudrait quitter la Juve cet été

Adama Traoré (Loups) – 25 ans, recherché par Tottenham, évalué à 40 millions de livres sterling

Le patron des Spurs, Nuno Espirito Santo, a attrapé Traoré de Middlesbrough en 2018 pour 18 millions de livres sterling pendant son mandat de manager des Wolves, mais il devra payer un peu plus cette fois.

Une fois que l’international espagnol aura découvert comment finir, il deviendra l’un des joueurs les plus meurtriers de la Premier League.

Nuno le sait mieux que quiconque, ayant regardé Traoré skinner le dos pendant trois ans.

Les loups voudront probablement un montant similaire aux 40 millions de livres sterling payés par Liverpool pour Diogo Jota.

Traoré impressionné contre les Spurs dimanche

Jules Kounde (Sevilla) – 22 ans, recherché par Chelsea, évalué à 67 millions de livres sterling

Chelsea a passé l’été à marchander autour de la clause libératoire de 67 millions de livres sterling de l’international français, qui peut jouer au centre ou à l’arrière droit.

Il a rejoint Séville en provenance de Bordeaux il y a deux étés et a remporté la Ligue Europa en 2020, s’imposant comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs du monde.

Man City le voulait l’été dernier mais a refusé de respecter la clause de libération – et a fini par acheter Ruben Dias à la place.

Le paiement de Chelsea dépend en grande partie de cet homme…

Koundé pourrait encore rejoindre Chelsea cet été

Kurt Zouma (Chelsea) – 26 ans, recherché par West Ham, évalué à 26 millions de livres sterling

Les Blues ont convenu de conditions personnelles avec Kounde et souhaitent déplacer Zouma afin de pouvoir financer l’accord avec Séville.

Cependant, cela s’avère délicat. Zouma veut rester à Londres et ne se contentera pas de moins de 125 000 £ par semaine.

West Ham, idéalement basé dans la capitale, est prêt à répondre à l’évaluation de Chelsea – mais ils sont moins enclins à faire du Français leur joueur le mieux payé.

Zouma est avec Chelsea depuis 2014

Eddie Nketiah (Arsenal) – 22 ans, recherché par Crystal Palace, évalué à 20 millions de livres sterling

Le plus grand jeune joueur anglais de tous les temps ? Probablement. Mais il est temps qu’il se lance au niveau national.

Nketiah a un record exceptionnel pour les U21 anglais, 16 buts en 17 sélections, mais pour Arsenal et prêté à Leeds en 2019, il n’a jamais été prolifique.

Il est entendu cependant que Palace et un club allemand anonyme sont prêts à payer 10 millions de livres sterling et pas plus pour lui.

Nketiah pourrait être sur le point de quitter Arsenal avant la fermeture de la fenêtre de transfert

Noni Madueke (PSV) – 19 ans, recherché par Tottenham, évalué à 40 millions de livres sterling

Lukaku à Chelsea pourrait ne pas être le seul retour à la maison cet été.

Madueke est un garçon né à Barnet qui a gravi les échelons des jeunes aux Spurs avant de partir pour l’Eredivisie avec un transfert gratuit en 2018.

Cela coûterait un peu plus cher à son ancien club de ramener le milieu de terrain offensif dans le nord de Londres après une campagne décisive aux Pays-Bas la saison dernière.

Madueke était une fois à l’académie de Tottenham

Jesse Lingard – 28 ans, recherché par West Ham, évalué à 25 millions de livres sterling

Un autre joueur dont le contrat n’a qu’un an à courir et les rumeurs abondent selon lesquelles Man United va prolonger.

Cela garantirait que Lingard conserve sa valeur s’il est à nouveau prêté, après avoir marqué neuf buts en 16 matches avec les Hammers la saison dernière.

Mais Lingard préférerait quitter définitivement Old Trafford s’il ne veut pas jouer.

Après cet incroyable retour en forme la saison dernière, West Ham est naturellement désespéré de signer la star anglaise.

Lingard espère revenir dans le giron de son club d’enfance

Keiffer Moore (Cardiff City) – 29 ans, recherché par les loups, d’une valeur de 7 millions de livres sterling

Vous vous souvenez du gars qui a marqué cette tête pour le Pays de Galles contre la Suisse à l’Euro 2020 ?

Le leader a été un développeur tardif ayant fait ses débuts internationaux en 2019, alors qu’il n’est devenu un attaquant du championnat établi qu’un an auparavant.

Désormais l’une des propriétés les plus en vogue de la division, le manager de Moore, Mick McCarthy, a admis ce week-end qu’il pourrait y avoir du mouvement.

On pense que les loups sont intéressés.

Kieffer Moore de Cardiff est devenu un héros au cours de l’été