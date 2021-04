La victoire dramatique et acharnée du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich en Ligue des champions a laissé les fans du monde entier désireux de voir plus des deux puissances s’affronter.

Pour le PSG, ce fut une énorme victoire, mais dont les joueurs savent qu’elle doit être appréciée temporairement puis oubliée. La victoire 3-2 de mercredi contre les Bavarois n’aura pas d’importance la semaine prochaine à Paris et Julian Draxler et Kylian Mbappé en sont pleinement conscients.

Kylian Mbappé était l’une des stars du PSG face au Bayern Munich.Photo par Alexander Hassenstein / .

«Nous avons marqué les buts au bon moment. Le Bayern avait plus du jeu », a déclaré Draxler (tel que capturé par FCBayern.com). «Nous avons été très efficaces à l’avant. C’était déjà très difficile et on courait beaucoup en arrière. Mais nous avons la qualité pour marquer les buts à l’avant. C’était un bon premier pas. Mais vous avez vu la qualité du Bayern. Ce sera un match retour très difficile.

Mbappé a fait écho aux sentiments de Draxler.

«C’est l’efficacité des deux équipes qui a fait pencher la balance», a déclaré Mbappé, qui avait un doublé dans le match, y compris le vainqueur du match. «Nous avons converti toutes nos chances et bien sûr nous avons été un peu chanceux à l’autre bout car le Bayern avait beaucoup d’occasions.»