Kylian Mbappe fait amende honorable pour un penalty manqué à l’Euro 2020 alors que l’attaquant de la France remporte le sublime vainqueur pour sceller le triomphe de l’UEFA Nations League pour les Bleus dans un thriller avec l’Espagne

Kylian Mbappe a fait amende honorable pour son penalty raté pour la France à l’Euro 2020 en frappant un sublime vainqueur pour remporter une victoire 2-1 pour les Bleus lors d’une finale palpitante de l’UEFA Nations League contre l’Espagne.

Après une première mi-temps tiède, la rencontre de San Siro a pris vie après la pause, les deux équipes attaquant avec rythme et intention.

Mbappe l’a volé pour la France tard avec une finition brillante

Benzema a marqué une beauté en deuxième mi-temps

Oyarzabal a donné l’avantage à l’Espagne en seconde période

Mikel Oyarzabal a donné l’avantage aux Espagnols après 64 minutes en décochant un tir bas dans le coin inférieur droit, ne laissant aucune chance à Hugo Lloris.

Mais Karim Benzema, qui a été dans une forme sensationnelle cette saison avec neuf buts en Liga en huit apparitions, a tiré dans un superbe égaliseur pour les Bleus deux minutes plus tard.

Avec un peu plus de dix minutes à jouer, Mbappe a donné l’avantage à la France avec un but ravissant après une sublime passe en profondeur de Theo Hernandez.

Le tueur à gages du PSG, qui semble prêt à quitter son club gratuitement cet été, a réalisé quelques étapes délicates avant de passer devant Unai Simon.

Il a fait amende honorable pour son penalty manqué contre la Suisse à l’Euro 2020 qui a éliminé les champions du monde en titre du tournoi en huitièmes de finale.

Et malgré les meilleurs efforts de l’Espagne pour trouver un égaliseur tardif, la ligne arrière de la France a finalement éliminé la pression pour obtenir la victoire sur la ligne.

