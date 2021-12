Kylian Mbappe fait l’éloge d’Antonio Conte mais dit qu’il est peu probable qu’il rejoigne Tottenham malgré les appels de l’acteur de Spider-Man Tom Holland

Désolé les fans de Tottenham, il semble que Kylian Mbappe ne jouera jamais pour votre club.

C’était probablement un peu loin de toute façon avec l’attaquant de 23 ans l’un des talents les plus convoités du football mondial.

.

Mbappe n’a plus que six mois sur son contrat avec le PSG

Il est déjà vainqueur de la Coupe du monde avec la France et a le pouvoir sur son avenir avec son contrat avec le Paris Saint-Germain qui expire cet été.

Les meilleurs clubs d’Europe réclameront sa signature, et l’acteur de Spider-Man et grand fan des Spurs, Tom Holland, a saisi l’opportunité.

Holland a révélé : « Nous avons rencontré Mbappé.

« J’ai dit ‘Hé, ravi de vous rencontrer.’

« Il était vraiment sympathique, alors j’ai dit: » Mec, tu dois venir à Tottenham « , et il a éclaté de rire! »

L’acteur de Spider-Man a tenté de convaincre Mbappe de rejoindre les Spurs

Et maintenant, l’attaquant a parlé de cette interaction, mais a malheureusement révélé qu’un mouvement n’était pas prévu.

Mbappe a déclaré à CNN: « Je ne pense pas que je jouerai pour Tottenham dans ma vie.

« [Holland] m’a demandé à ce sujet, mais non, non. C’est un super club. Et je suis sûr qu’ils feront quelque chose de bien cette saison avec Conte. C’est un excellent manager.

GETTY

Mbappe a fait l’éloge de Conte, mais ne souhaite pas le rejoindre aux Spurs

Mbappe a marqué un nombre incroyable de 126 buts en 151 matchs au PSG depuis son transfert à succès de Monaco en 2017.

Il a remporté 10 trophées et terminé deuxième de la Ligue des champions, mais a jusqu’à présent refusé de prolonger son contrat.

Le Real Madrid a poursuivi l’attaquant cet été, mais le PSG a refusé deux offres énormes et risque maintenant de le perdre sur un transfert gratuit.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ à l’aide du code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits crédités lors du règlement du pari qualifiant et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org