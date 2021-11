Kylian Mbappe reste «heureux» au Paris Saint-Germain, mais l’attaquant vedette était timide sur l’engagement de son avenir à long terme avec le club au milieu des liens avec un transfert au Real Madrid.

Mbappe a inscrit son premier triplé en France lors de sa victoire 8-0 sur le Kazakhstan samedi pour assurer sa place à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le joueur de 22 ans a été interrogé sur son avenir après le match et a réfléchi à ses « cinq années extraordinaires » au PSG, marquant plus de 100 buts pour les géants de la Ligue 1.

Cependant, le langage utilisé par l’attaquant a été perçu par beaucoup comme une indication de son prochain mouvement, n’ayant pas fourni de réponse concluante sur son avenir.

Selon les informations de Sky Sports, le Real Madrid a soumis une offre énorme d’environ 220 millions d’euros pour signer Mbappe dans la fenêtre de transfert d’été – une fraction en dessous du transfert de 222 millions d’euros de son coéquipier Neymar depuis Barcelone – mais le PSG n’a pas répondu dans les dernières heures avant la fermeture du marché. .

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a ensuite exhorté les autorités du football à punir les 13 fois champions d’Europe dans leur tentative de signer la star vainqueur de la Coupe du monde.

Mbappe a mené la France à la gloire de la Coupe du monde en 2018, tout comme Ronaldinho l’a fait pour le Brésil en 2002

Mbappe entame les derniers mois de son contrat au Parc des Princes, et il peut ouvrir des pourparlers avec des clubs étrangers à partir du 1er janvier s’il veut chercher un nouveau défi l’été prochain.

L’international français a parlé de sa relation avec le PSG après avoir aidé son équipe nationale à réserver sa place pour la Coupe du monde d’hiver de l’année prochaine.

Il a déclaré à la télévision brésilienne : « J’ai passé cinq années extraordinaires ici, j’ai profité de chaque instant et je continue de le faire. Je suis heureux à la fois sur le terrain et dans ma vie personnelle.

« Maintenant, il y a beaucoup de choses, de grands défis et j’en ai déjà parlé. »

Mbappe célèbre avoir remporté le titre de Ligue 1 la saison dernière avec son coéquipier Neymar.

Le talentueux jeune était cependant réticent à discuter de son avenir au PSG, le Real Madrid étant fortement lié au retour de l’attaquant.

L’attaquant peut être recruté gratuitement l’été prochain s’il continue de décrocher un nouveau contrat à Paris, des rapports affirmant que Mbappe a rejeté un superbe 45 millions d’euros par an. [£38m] offre de rester avec l’équipe de Ligue 1.

Cet accord aurait vu le joueur de 22 ans payé plus que ses coéquipiers superstars Lionel Messi et Neymar et gagner un incroyable 865 384 € par semaine, selon le média français Le Parisien, mais il a dit » non » car il aurait vu son avenir autre part.

« Je suis là, je suis toujours là, je suis là cette saison », a ajouté Mbappe.