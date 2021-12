Kylian Mbappe : « J’ai été déçu de mon transfert raté – je voulais découvrir quelque chose de nouveau »

Kylian Mbappe a toujours fait des parallèles avec Thierry Henry. À la fois avec la capacité de jouer en tant qu’ailier ou en tant qu’attaquant pur, à la fois avec une vitesse explosive et à la fois avec des capacités techniques suprêmes – il est facile de voir les similitudes. Les deux ont toujours eu de l’affection l’un pour l’autre et dans une interview avec Amazon Prime, Thierry Henry a réussi à faire parler Mbappe des événements de l’été dernier, y compris le transfert raté du PSG au Real Madrid.

« Pendant l’Euro, ils m’ont posé tellement de questions sur mon avenir », a commencé Mbappe. « J’ai beaucoup parlé avec mes parents et je savais que je voulais partir. Mes parents m’ont dit de me concentrer sur le terrain. Avec le recul, j’avais peut-être mis trop d’énergie sur d’autres choses.

Henry a poussé plus loin, demandant à Mbappe s’il était contrarié ou déçu de ne pas avoir été autorisé à déménager cet été. « J’étais un peu déçu. Ce n’est pas facile, mais quoi qu’il arrive, je sais que je vais jouer pour un grand club. Je suis parisien, je me sens bien, mais j’avais envie de découvrir autre chose.

Plus tard dans l’interview, Henry a demandé à Mbappe si son espagnol était bon. L’attaquant de 22 ans a répondu : « Oui, c’est très bien. C’est parce que je veux être un grand joueur, une personnalité publique et quelqu’un d’important. Aujourd’hui, on ne peut pas vouloir être une star internationale et ne parler que français, ça n’a pas de sens. Il faut savoir s’adapter, en toutes circonstances.

L’interview s’est terminée avec Henry disant « Hasta luego » (à plus tard) en espagnol, et le couple riant en disant au revoir. Dans moins d’un mois, Mbappe sera libre de signer avec le Real Madrid et réalisera potentiellement son rêve d’enfance.