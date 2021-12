Kylian Mbappe jette un doute sur le transfert du Real Madrid avec un indice sur l’avenir du PSG

L’avenir de Kylian Mbappe reste en suspens (Photo: .)

Kylian Mbappe parle maintenant comme si rester au Paris Saint-Germain au-delà de cette saison était une possibilité après avoir précédemment clairement indiqué qu’il souhaitait partir cet été à l’expiration de son contrat.

Le joueur de 22 ans est en fin de contrat à la fin de la saison et devrait rejoindre le Real Madrid après avoir tenté de forcer un transfert au cours de l’été.

L’attaquant a demandé à quitter le PSG et le Real lui a offert un incroyable 189 millions de livres sterling, mais la partie française l’a refusé, prête à risquer qu’il parte avec un transfert gratuit en 2022.

En l’absence de progrès dans la conclusion d’un nouvel accord, c’était le Real Madrid sur un match libre qui semblait être la direction que prenait Mbappe, mais il a peut-être maintenant changé de ton.

‘Je ne sais pas. Aujourd’hui, je dois prendre le temps. Ce n’est pas facile. Quoi qu’il en soit, je jouerai pour un grand club », a déclaré Mbappe à Amazon Prime.

Plus: Transférer des nouvelles et des rumeurs



‘Au début, j’étais déçu [not to leave]. Mais bon, je ne suis pas en troisième division, je suis dans un club qui veut gagner la Ligue des champions.

« Je suis parisien, j’ai ma famille, je me sens bien, je l’ai toujours dit. Je voulais juste découvrir autre chose.

Le PSG veut en effet remporter la Ligue des champions et il compte 11 points d’avance en tête de la Ligue 1, donc l’argent viendra à sa rencontre s’il reste à Paris.

Il y a aussi l’attrait de continuer à jouer aux côtés de Lionel Messi et Neymar dans leur première ligne étoilée. Bien que les superstars n’aient pas brillé aussi fort que prévu depuis leur union.

Mbappe, Messi et Neymar ont été un peu décevants depuis leur association (Photo: .)

Mbappe a inscrit sept buts en Ligue 1 cette saison, mais ses coéquipiers sont à la traîne avec Neymar sur trois et Messi n’en marquant qu’un jusqu’à présent et le Français sait qu’il en faut plus.

« Nous sommes conscients que nous devons faire plus », a-t-il déclaré. « Quand vous avez trois joueurs de ce niveau, vous ne pouvez pas vous en cacher.

«Nous devons faire les choses qui nous maintiennent ensemble en tant que collectif. Nous devons chacun faire notre part.

Ce serait un revirement remarquable pour Mbappe s’il restait au PSG après avoir admis qu’il voulait quitter le club en octobre.

‘J’ai demandé à partir [in July] car à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait des frais de transfert pour avoir un remplaçant de qualité », a-t-il déclaré à RMC Sport.

Mbappe pourrait encore avoir un avenir au PSG, bien qu’il n’y ait aucune garantie que Mauricio Pochettino soit là la saison prochaine non plus (Photo: REUTERS)

« Les gens ont dit que j’avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne voulais plus parler à Leonardo, ce n’est absolument pas vrai.

« Je voulais que tout le monde grandisse, sorte « main dans la main », fasse une bonne affaire, et je respectais cela. J’ai dit, si tu ne veux pas que je parte, je resterai.

‘Je n’ai pas apprécié l’idée que « oui, il est venu la dernière semaine d’août… » parce que ça, ça me fait passer pour un voleur. J’ai dit fin juillet que je voulais partir.



PLUS : Owen Hargreaves soutient Paul Pogba pour reprendre le poste de milieu de terrain de Manchester United et fournir un service supplémentaire à Cristiano Ronaldo



PLUS : Alan Smith exhorte Mikel Arteta à jouer la star d’Arsenal Gabriel Martinelli comme un faux neuf contre Everton

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();