Kylian Mbappe livre une brutale réprimande de Tottenham à Tom Holland de Spider-Man

L’acteur de soutien des Spurs a tenté d’attirer le Français dans le nord de Londres (Photos: Instagram)

L’acteur de Spider-Man, Tom Holland, a révélé qu’il avait tenté de convaincre l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe de rejoindre Tottenham, mais le Français a éclaté de rire et l’a déclaré « impossible ».

L’international français est l’un des meilleurs footballeurs du monde, mais il semble de plus en plus susceptible de quitter le PSG l’été prochain avec un transfert gratuit, le contrat actuel de l’attaquant expirant dans un peu plus de six mois.

Le PSG espère toujours le persuader de rester, mais certains des plus grands clubs européens commencent à tourner en rond et peuvent entamer des négociations pré-contractuelles le mois prochain, avec le Real Madrid en tête.

Tom a emmené ses frères à la cérémonie du Ballon d’Or (Photos: REX)

Mbappe figurait sur la liste des 30 candidats pour le Ballon d’Or de cette année, décerné au meilleur joueur du monde, et a finalement terminé neuvième avec son coéquipier Lionel Messi récupérant à nouveau le gong.

Holland et son compatriote Spider-Man: No Way Home Zendaya ont tous deux assisté à la cérémonie à Paris fin novembre dans le cadre de leur tournée de presse pour le nouveau film Marvel.

L’acteur britannique, qui soutient les Spurs, s’est mêlé aux joueurs et lorsqu’il a rencontré Mbappe, il a tenté d’amener le Français très demandé à snober certains des clubs les plus prestigieux du monde et à déménager au nord de Londres.

Plus : Premier League



S’adressant à LADbible, Holland a révélé: « Nous sommes allés au Ballon d’Or l’autre jour et nous avons rencontré Messi et c’était fou. C’était fou!

«Et nous avons rencontré Mbappé. En fait, j’ai demandé à Mbappe, j’ai dit: « Hé, ravi de vous rencontrer » et il était vraiment sympathique, et j’ai dit: « Mon pote, tu dois venir à Tottenham » et il a juste éclaté de rire!’

Un extrait de leur échange, que Holland a publié sur sa page Instagram, était en fait devenu viral après la cérémonie du Ballon d’Or, mais personne ne savait de quoi ils discutaient.

Mbappe est vu en train de rire et de dire : » Non, impossible ! C’est impossible!’ et maintenant nous savons qu’il faisait référence à ses chances de rejoindre Tottenham, à la grande déception de Holland.

Meilleure nouvelle pour la star de Spider-Man, il a pu s’asseoir avec l’attaquant des Spurs Heung-min Son et le Sud-Coréen a même fait une célébration en toile lorsqu’il a marqué contre Norwich City plus tôt ce mois-ci.



PLUS : Kylian Mbappe fait allusion au maintien du PSG malgré les pressions pour le transfert du Real Madrid



PLUS : Tom Holland met fin au stéréotype relationnel « ridicule » sur la différence de taille avec Zendaya

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();