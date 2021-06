Kylian Mbappe manque un penalty décisif alors que la France, championne du monde, est abasourdie par la Suisse et renvoyée de l’Euro 2020 lors de la dernière huitième étape

in

La France est hors de l’Euro 2020 car elle a été assommée par la Suisse aux tirs au but lors des huitièmes de finale.

Kylian Mbappe a raté le coup de pied décisif alors que les Suisses ont remporté leur premier match à élimination directe en 83 ans de manière remarquable pour envoyer les champions du monde et les favoris d’avant le tournoi.

GETTY

Mbappe ne pouvait pas y croire car sa miss signifiait que la France s’était écrasée

GETTY

Sommer était le héros de la Suisse en sauvant le penalty de Mbappe

Haris Seferovic avait mené la Suisse en tête dans les 15 premières minutes avant qu’un penalty ne soit sauvé dix minutes après le début de la seconde mi-temps.

Ce raté s’est avéré coûteux alors que Karim Benzema a marqué deux buts coup sur coup avant qu’une superbe frappe de Paul Pogba ne semble mettre la France hors de vue à 3-1.

Mais la vaillante équipe suisse de Vladimir Petkovic est revenue en force et a remarquablement envoyé le match en prolongation avec deux buts en retard.

Mbappe a raté l’occasion de le gagner pour la France en prolongation alors que le match à Bucarest s’est terminé 3-3 après 120 minutes palpitantes.

La superstar du Paris Saint-Germain était alors le seul joueur à se voir refuser la fusillade – Yann Sommer réalisait un bel arrêt – alors que la Suisse scellait la plus grande victoire de son histoire.

GETTY

La frappe de Mbappe a été brillamment repoussée par le gardien suisse Sommer

GETTY

La superstar du PSG n’en revenait pas

La France avait pris un bon départ et aurait dû prendre l’avantage après seulement deux minutes, mais Raphael Varane est passé du coin d’Antoine Griezmann lorsqu’il n’a pas été marqué.

L’équipe de Didier Deschamps semblait dangereuse sur la gauche, avec Mbappe causant des problèmes à l’arrière droit suisse Nico Elvedi au début, tandis que plus de sang-froid d’Adrien Rabiot à quelques reprises derrière la défense aurait pu causer de gros problèmes aux Suisses.

Mais c’est la Suisse qui a pris l’avantage à la 15e minute lorsque Steven Zuber a inscrit un joli centre dans la surface depuis la gauche et Haris Seferovic a sauté tôt pour dépasser Clément Lenglet et diriger sa tête dans le coin inférieur du filet.

Deschamps a fait un changement à la mi-temps alors que Kingsley Coman a remplacé Lenglet et Rabiot est passé à l’arrière gauche alors que la France revenait à une défense à quatre hommes plus familière.

Une touche salvatrice de Varane a empêché le centre de Breel Embolo d’être retourné au deuxième poteau par Seferovic, avant que la Suisse n’ait une occasion en or de prendre une avance de 2-0 avec 55 minutes au compteur.

Benjamin Pavard a fait tomber Zuber avec un défi de glisse insensé, mais l’arbitre a dû être persuadé d’aller regarder le moniteur au bord du terrain après avoir laissé le jeu se poursuivre avant d’accorder le coup de pied.

Quand il l’a fait, Hugo Lloris a sauvé l’effort de Ricardo Rodriguez avec une forte main droite sur son côté droit.

Ce fut le tournant du match puisque quatre minutes plus tard, la Suisse se retrouvait en retard. Tout d’abord, Benzema a contrôlé la passe de Mbappe avec une belle touche même si le ballon était légèrement derrière lui, avant de couper une finition délicate sur le gardien qui avançait.

Puis, à la 59e minute, Benzema a marqué son deuxième but pour faire basculer le match.

Sommer a sauvé le tir de Griezmann sous un angle serré, mais le ballon a atteint le deuxième poteau où Benzema l’a dirigé à bout portant.

Pogba semblait avoir mis le sceau dessus avec 15 minutes à jouer avec un superbe effort de 25 mètres, enroulant le ballon dans le coin supérieur du filet.

GETTY

Pogba a marqué un but époustouflant mais cela s’est avéré en vain

Mais Seferovic a marqué de la tête son deuxième but du match à la 81e minute pour mettre en place une finale plus tendue que ce que la France avait prévu.

La Suisse pensait avoir égalisé deux minutes plus tard lorsque Mario Gavranovic contrôlait le tir de Rodriguez et passait le ballon devant Lloris, mais le drapeau était correctement levé pour hors-jeu.

Cependant, Gavranovic n’a pas été démenti et a frappé dans la dernière minute pour égaliser les choses, atteignant la passe défensive de Granit Xhaka au milieu et battant Lloris d’un tir bas depuis le bord de la surface.

GETTY

L’étourdissant de Gavranovic a sauvé les Suisses et a porté le match en prolongation

Coman a écrasé un tir contre la barre transversale juste à la mort, mais le match est allé en prolongation.

Sommer a effectué un bel arrêt pour refuser Pavard dans la première mi-temps de la prolongation tandis que Mbappe a grappillé un effort dans le filet latéral à quatre mètres après la pause alors qu’il semblait être certain de marquer.

Sommer a également décoché une tête d’Olivier Giroud dans la lucarne dans la dernière minute de la prolongation alors que le match se terminait par des tirs au but.

Manuel Akanji, Gavranovic, Fabian Schar, Ruben Vargas et Admir Mehmedi ont tous marqué pour les Suisses lors de la fusillade, mais Mbappe n’a pas pu suivre les tirs au but réussis de ses coéquipiers Pogba, Giroud, Marcus Thuram et Presnel Kimpembe alors que Sommer repoussait son effort.

GETTY

Sommer était le héros des Suisses alors qu’ils ont réussi un bouleversement époustouflant

GETTY

Le capitaine suisse Granit Xhaka a dirigé les célébrations

La Suisse affrontera désormais l’Espagne en quarts de finale à Saint-Pétersbourg vendredi.

L’Espagne avait déjà connu un affrontement passionnant – battant la Croatie 5-3 après la prolongation lors d’une journée de grand drame.

La prochaine étape sur talkSPORT est l’Angleterre contre l’Allemagne. Espérons qu’il en soit de même…