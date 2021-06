Kylian Mbappe ne renouvellera pas son contrat et a communiqué sa décision au PSG —Rapport

Kylian Mbappe a déclaré au PSG qu’il ne renouvellerait pas son contrat et qu’il honorerait plutôt l’année restante de son contrat, partant en tant qu’agent libre en 2022, selon un rapport de L’Equipe.

La décision est enfin prise : Kylian Mbappe ne prolongera pas son contrat avec le PSG. Le club français n’envisageant pas de vendre le joueur cet été, Mbappe a donc décidé d’honorer son contrat actuel, et de ne pas forcer un départ, afin de maintenir sa relation positive avec le club et les fidèles du PSG. Le 1er janvier 2022, Kylian Mbappe sera libre de négocier un accord avec n’importe quel club qu’il souhaite rejoindre.

Le Real Madrid a interrogé le PSG sur Mbappe par le biais d’intermédiaires et on lui a dit que le joueur français n’était pas à vendre cet été. Mbappe a été catégorique dans le passé sur le respect du PSG : « Tout le monde sait que j’ai un lien profond avec le club. Je veux les remercier car quand je viens ici, je ne suis personne. Ils m’ont donné plus de confiance que je ne le méritais. J’ai toujours été reconnaissant envers les dirigeants et le club. Le PSG connaît mes sentiments et sait que je ne ferai rien pour nuire au club », aurait déclaré Mbappe à la fin de la précédente campagne nationale.

Maintenant plus que jamais, il semble que Kylian Mbappe jouera pour le Real Madrid. Avec des salaires importants qui sortent des livres en 2022 (Bale, Marcelo, Isco) et la pandémie touche à sa fin progressive – Madrid peut se permettre de payer à Mbappe le salaire Galatico qu’il commandera.