Kylian Mbappe, Paul Pogba et Raheem Sterling pourraient tous rejoindre le Real Madrid l’été prochain pour donner aux géants de la Liga une équipe de stars

Le Real Madrid devrait connaître un été énorme en 2022 avec des noms de stars énormes liés à un transfert au club de LaLiga.

Madrid dirige actuellement la ligue espagnole conjointement avec l’Atletico Madrid et la Real Sociedad et a pris un bon départ dans la campagne.

.

Ancelotti a rejoint le Real Madrid cet été, laissant Everton

Cela a été une autre histoire pour l’équipe de Carlo Ancelotti en Ligue des champions, les 13 vainqueurs ayant subi une défaite choc contre le shérif.

Madrid a connu un été mitigé sur le marché des transferts, Sergio Ramos rejoignant le Paris Saint-Germain en transfert gratuit.

Ils ont engrangé près de 70 millions de livres sterling de ventes de joueurs alors que Raphael Varane et Martin Odegaard ont rejoint respectivement Manchester United et Arsenal.

Leurs entrées principales étaient David Alaba sur un gratuit du Bayern Munich alors qu’ils ont payé près de 28 millions de livres sterling pour l’adolescent français Eduardo Camavinga.

.

Alaba a quitté le Bayern Munich avec un transfert gratuit

Ils ont fait deux offres énormes pour Kylian Mbappe, mais le PSG n’était pas disposé à accepter des offres pour leur homme vedette malgré le fait qu’il soit entré dans la dernière année de son contrat.

L’été prochain pourrait être une énorme fenêtre de transfert pour le club avec l’arrivée de certains des meilleurs talents d’Europe.

Kylian Mbappé

Dans l’état actuel des choses, Mbappe quittera le PSG en transfert gratuit cet été et le Real Madrid est en pole position pour le signer.

Le joueur de 22 ans a confirmé qu’il avait demandé à quitter le club de Ligue 1, mais sa demande a été refusée.

« J’ai demandé à partir, car à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait des frais de transfert pour avoir un remplaçant de qualité », a déclaré Mbappe à RMC Sport.

.

Mbappe voulait quitter le PSG pour le Real Madrid cet été

Le président de Madrid, Florentino Perez, a laissé entendre que quelque chose pourrait être fait en janvier, lorsque le joueur serait libre de signer un accord de pré-contrat avec un autre club.

Perez a déclaré au journal espagnol El Debate : « En janvier, nous aurons des nouvelles de Mbappe.

« J’espère que tout pourra être réglé le 1er janvier. »

Paul Pogba

Pogba est un autre joueur que Madrid pourrait récupérer sur un transfert gratuit l’été prochain.

Les Diables rouges veulent qu’une décision finale soit prise sur son avenir d’ici Noël pour éviter que la situation ne pèse sur eux pour le reste de la saison, alors qu’on espère qu’ils se battront pour des trophées.

.

Pogba est dans la dernière année de son contrat avec Man United

La publication espagnole AS affirme que Pogba est revenu « avec force » sur le radar de Madrid et qu’ils sondent le vainqueur de la Coupe du monde de France depuis plusieurs semaines.

Les rapports ajoutent également qu’ils espèrent que Pogba pourra convaincre Kylian Mbappe de le rejoindre à Madrid.

Rahim Sterling

Les commentaires de Sterling dans la presse ont alimenté les spéculations sur son avenir, admettant qu’il aimerait plus de temps de jeu.

Il a également déclaré qu’il serait ouvert à un déménagement à l’étranger, ce qui a conduit Madrid à être lié à sa signature.

S’exprimant lors du sommet américain FT Business of Sport jeudi soir, Sterling a déclaré: « S’il y avait la possibilité d’aller ailleurs [for more game time], je serais ouvert à cela en ce moment.

« Comme je l’ai dit, le football est la chose la plus importante pour moi – des défis que je me suis fixés depuis mon plus jeune âge et des rêves également de jouer à l’étranger.

.

Sterling a joué un rôle diminué sous Pep Guardiola ce trimestre

« En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c’est la Premier League et j’ai toujours eu quelque chose de bas [in me] que peut-être un jour j’aimerais jouer à l’étranger pour voir comment je relèverais ce défi.

La préférence de Sterling pour jouer à l’étranger s’il quittait l’Etihad a fait du Real Madrid sa destination la plus probable.

Los Blancos, qui ont été intéressés par un accord pour l’ailier les étés précédents, sont devenus les favoris 4/1 pour débarquer le joueur de 26 ans.

Voici comment le Real Madrid pourrait s’aligner en 2022…

Comment le Real Madrid pourrait aligner les signatures l’été prochain