Kylian Mbappe peut quitter le Paris Saint-Germain si les demandes sont satisfaites

Le directeur sportif du Paris Saint Germain Leonardo a déclaré que l’attaquant Kylian Mbappe pourra quitter le club, mais seulement si les conditions fixées par le PSG sont remplies, comme l’a rapporté le journaliste italien Fabrizio Romano ;

Accord Mbappé. Leonardo à RMC : « Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid et nous ne le retiendrons PAS. Nous avons dit NON à la première offre de Madrid, mais si nos conditions sont remplies, nous verrons ». #Real #Mbappé – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 25 août 2021

L’attaquant Kylian Mbappe peut quitter le PSG

Leonardo Debout Ferme

Le directeur sportif du PSG, Leonardo a confirmé que Mbappe souhaitait quitter le club français suite à l’offre du Real Madrid d’environ 137 millions de livres sterling pour le joueur. S’adressant au média français RMC, Leonardo était déterminé à déclarer que le transfert ne sera possible que si les demandes du PSG sont satisfaites, déclarant : « Kylian Mbappé veut partir, cela semble clair… S’il veut partir, nous ne l’arrêterons pas, mais à nos conditions.

« Approche illégale »

Leonardo a également peu fait pour cacher sa colère contre le Real Madrid, qualifiant leur approche de l’attaquant d'”illégale”. Il affirme que Madrid a contacté le joueur directement avant de parler d’abord au club.

Le PSG doit toujours de l’argent à Monaco depuis l’achat de Mbappe, et c’est une autre raison pour laquelle les géants français ne sont pas disposés à envisager des offres pour le joueur à moins qu’ils ne fassent suffisamment d’argent pour payer ce qui est dû à Monaco. Cela signifie que Real devra augmenter considérablement son offre s’il veut le signer.

La date limite approche pour Kylian Mbappé

S’il est difficile de croire que le Real ne reviendra pas avec une autre offre plus élevée pour Mbappe, Leonardo a déclaré que le PSG n’avait pas l’intention de reparler avec le club espagnol et, une fois la date limite passée, il espère qu’il sera toujours un PSG. joueur, en disant :

“Nous n’avons pas l’intention de reparler avec le Real Madrid. La date limite est le 31 août à minuit. C’est ainsi que se déroule le mercato, pour nous on est clair : on le garde et on prolonge. Mais nous n’allons pas le laisser partir pour moins que ce que nous avons payé alors que nous devons encore de l’argent à Monaco.

Il reste à voir si et quand le Real Madrid reviendra avec une autre offre, mais il faudra que ce soit l’un des frais de transfert les plus élevés de l’histoire du football pour qu’un accord soit conclu avec le club prêt à accepter des offres de plus de 180 millions de livres sterling.

