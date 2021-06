Kylian Mbappe présente ses excuses après que le penalty manqué ait exclu la France de l’Euro 2020

Kylian Mbappe a présenté ses excuses après la sortie de la France de l’Euro 2020 (.)

Kylian Mbappe s’est excusé auprès de ses supporters après que son penalty manqué ait fait sortir la France de l’Euro 2020 lundi soir.

Les champions du monde en titre semblaient en bonne voie pour une place en quarts de finale alors que deux buts de Karim Benzema et la brillante frappe à longue distance de Paul Pogba ont annulé le premier match d’ouverture de Haris Seferovic en première mi-temps.

Mais la Suisse a marqué deux fois en retard pour porter le score à 3-3 après 90 minutes et forcer la prolongation.

Le match s’est ensuite déroulé en tirs au but et la France ayant besoin de Mbappe pour marquer, l’attaquant du Paris Saint-Germain a vu son effort sauvé par le gardien suisse Yann Sommer.

Les favoris d’avant le tournoi sont désormais hors de la compétition, la Suisse devant désormais affronter l’Espagne en quart de finale vendredi.

« C’est très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif », a posté Mbappe sur Instagram après la sortie de la France.



Le penalty de Kylian Mbappe a été sauvé par le gardien suisse Yann Sommer (.)

« Je suis désolé pour la pénalité. Je voulais aider l’équipe mais j’ai échoué.

« Ce sera difficile de dormir mais malheureusement c’est ce qui se passe dans ce sport que j’aime tant.

“Je sais que vos fans sont déçus, mais je tiens à vous remercier pour votre soutien et pour avoir toujours cru en nous.

« Le plus important sera de se relever encore plus fort au cours des prochaines années. Félicitations et bonne chance à la Suisse.’



La France, qui était la favorite d’avant le tournoi, est désormais exclue de l’Euro 2020 (. via .)

Pendant ce temps, le capitaine français Hugo Lloris, qui a sauvé un penalty à la 55e minute pour empêcher son équipe de perdre 2-0, a défendu Mbappe après son échec.

“Nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble”, a déclaré Lloris.

« Nous sommes tous responsables d’être éliminés à ce stade de la compétition. Il n’y a pas de doigt pointé.

«Nous avons dû faire face à des blessures, mais nous n’avons pas le droit de nous excuser. C’est un concours.

